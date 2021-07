Maria De Filippi, il retroscena sul figlio Gabriele Costanzo: “Si è lasciato, è un po’ tirchio”

Maria De Filippi parla di lavoro e di suo figlio

Recentemente Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista al periodico Oggi nella quale oltre a parlare delle novità della prossima stagione televisiva, ha svelato qualcosa sulla sua vita privata. A tal proposito , la moglie di Maurizio Costanzo ha reso noti alcuni retroscena che riguardano il figlio adottivo Gabriele.

A quanto pare, dopo un paio d’anni di fidanzamento con una bellissima ragazza, il giovane è tornato nuovamente single. Inoltre, la conduttrice di Uomini e Donne ha svelato un difetto di Gabriele.

La conduttrice rivela che il figlio Gabriele è di nuovo single

Nello specifico, Maria De Filippi in una recente intervista ha deciso di parlare un po’ della sua vita privata. In particolare del figlio Gabriele ed ha confessato che quest’ultimo è tornato di nuovo single, dopo che aveva intrapreso la convivenza con la sua dolce metà. Sembrerebbe che i due giovani avrebbero preso delle strade differenti nel periodo successivo alla quarantena. Infatti, pare che la convivenza forzata avrebbe portato alla luce delle divergenze caratteriali, al punto che il figlio di Maurizio Costanzo e la sua dolce metà hanno deciso di dirsi addio.

Ovviamente, come madre la De Filippi non ha nascosto la preoccupazione per Gabriele che dopo la separazione ha dovuto affrontare un periodo difficoltoso. “Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene”, ha asserito la padrona di casa di Amici, dicendo anche che suo figlio non è tornato a vivere nemmeno a casa dai genitori, quindi per lei è un segno di grande maturità.

Maria De Filippi svela che suo figlio è tirchio

Ma le confessioni di Maria De Filippi sul figlio non sono terminate qui. Infatti, sempre nella medesima intervista rilasciata al magazine Oggi, la professionista ha rivelato anche un altro retroscena legato al carattere di Gabriele Costanzo.

Nello specifico, la professionista pavese ha asserito che il ragazzo avrebbe un difetto, legato al fatto che ha il braccino corto. “Ha un solo difetto: è un po’ tirchio”, ha ammesso la presentatrice di Uomini e Donne. Quale sarà la reazione del diretto interessato alla confessione della madre?