Uomini e Donne, Ida Platano furiosa contro chi la critica per i filtri su IG: “Sono uguale”

Ida Platano sbotta su Instagram: il motivo

Ancora una volta Ida Platano è finita al centro delle polemiche social. Nello specifico, la dama del Trono over di Uomini e Donne recentemente è finita nel mirino degli haters che non smettono mai di puntarle il dito contro.

Stavolta questi utenti web si sono scagliati contro l’ex di Riccardo Guarnieri accusandola di utilizzare troppi filtri su Instagram. Un’accusa a cui la parrucchiera bresciana ha voluto replicare in prima persona mostrandosi sul noto social network in versione acqua e sapone. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

Degli haters accusano la dama di usare troppi filtri su Instagram

Nelle ultime ore Ida Platano si è ritrovata a fare i conti con delle pesanti e ingiustificate critiche da parte di alcuni utenti web. Infatti, molti di essi si sono scagliati contro la dama del parterre senior di Uomini e Donne accusandola di utilizzare in modo smisurato dei filtri presenti sul social Instagram. Secondo questi haters, la parrucchiera bresciana li userebbe per modificare le varie foto che condivide sul suo account personale.

“Per tutte quelle che hanno da dire: sei sempre con i filtri”, ha tuonato l’ex di Riccardo Guarnieri pubblicando i video in cui si mostra in versione acqua e sapone, senza utilizzare alcun tipo di filtro presente sul noto network. “Sono uguale, cambia poco”, ha sbottato l’amica di Gemma Galgani scagliandosi contro coloro hanno mosso tali accuse. Inoltre, la Platano ha aggiunto di non ritenere per nulla strano se utilizza dei filtri visto che gran parte degli influencer lo fanno.

Ida Platano replica alle critiche e si prepara a tornare a Uomini e Donne

In poche parole, la polemica che certi utenti web hanno sollevato è stata rispedita al mittente direttamente da Ida Platano che, come era prevedibile, non è rimasta a guardare replicando a tono. che Al momento la dama bresciana si sta godendo le vacanze estive, in attesa di tornare nuovamente al Trono over di Uomini e Donne.

Con molta probabilità l’ex di Riccardo Guarnieri rimasta piede nello studio del dating show di Maria De Filippi per trovare la sua anima gemella. Un’altra protagonista che, quasi certamente ritornerà nel parterre senior, dovrebbe essere la sua cara amica Gemma Galgani, ormai una dei pilastri dello storico programma di Canale 5 che si avvia alla 26esima edizione.