Dayane Mello replica alle accuse di Rosalinda Cannavò: “Davvero triste far parlare di sé coi nomi altrui…” (VIDEO)

In queste ore Dayane Mello ha deciso di replicare alle accuse di Rosalinda Cannavò. La modella è apparsa piuttosto turbata e scocciata da tutto quello che è accaduto in queste ore, per tale ragione, ha deciso di tuffarsi in questo gossip e sguazzarci per l’ultima volta.

Nello specifico9, l’ex gieffina ha accusato l’attrice di aver sollevato un grosso polverone con le sue dichiarazioni e questa è una cosa piuttosto triste. Altrettanto triste, poi, è il far parlare di sé sfruttando i nomi degli altri. Vediamo nel dettaglio9 cosa è emerso.

La replica di Dayane alle accuse di Rosalinda Cannavò

Di recente, Rosalinda Cannavò ha mosso delle accuse contro Dayane Mello. In particolare, la prima ha accusato la seconda di averle dato un bacio molto passionale durante uno shooting fotografico. Tale comportamento ha infastidito parecchio l’attrice, la quale ci ha tenuto a precisare di non provare nulla per la sua ex coinquilina. Da quel momento in poi, numerosi sono stati gli articoli trapelati sul web.

Considerando l’enorme polverone sollevato, dunque, anche la modella ha deciso di intervenire per manifestare il suo punto di vista. La donna ha detto di essere davvero stanca di finire in mezzo ai gossip. Da quando è terminata la sua esperienza nel reality show di Canale 5, infatti, non ha più nessuna intenzione di far parlare di sé per questioni legate ai pettegolezzi. Ad ogni modo, stavolta si è sentita costretta ad intervenire.

La richiesta della Mello

Dayane Mello ha detto di essere rimasta allibita dal polverone creatosi dopo le accuse di Rosalinda Cannavò. Secondo il suo punto di vista, un bacio in più o un bacio in meno, dopo tutto quello che è accaduto nel reality show, non cambia assolutamente nulla. Per tale ragione, tutte le persone dovrebbero imparare a farsi un po’ di più gli affari propri. In merito alla vicenda in sé, invece, Dayane ha detto di reputare tutto molto triste.

Secondo il suo punto di vista, infatti, è davvero assurdo che certe persone adoperino i nomi degli altri pur di far parlare di sé. Agire in questo modo per attirare i riflettori, infatti, è davvero un modo meschino di agire. Detto questo, però, la vita della Mello continua e la donna non vuole avere nulla più a che vedere con il mondo del gossip.