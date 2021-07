Maria De Filippi stufa: “Non ne posso più, è una tortura”, il gesto che la irrita

Maria De Filippi e la confessione sul trucco

Nel nuovo numero del magazine Oggi è contenuta una lunga intervista a Maria de Filippi. La conduttrice pavese ha spaziato su vari argomenti, in più ha fatto una confessione inattesa. In poche parole la moglie di Maurizio Costanzo ha rivelato senza filtri di vestirsi bene e truccarsi solo per educazione. “Mia madre mi ha insegnato che quando si esce di casa bisogna farlo…”, ha asserito la professionista Mediaset.

Poi la giornalista le ha fatto notare che solitamente la televisione rispetto alla radio è immagine. A quel punto la donna ha approfittato della situazione per sfogarsi così: “A fine anno il mio truccatore non ne può più di me, almeno quanto non ne posso più io…Per me è una vera tortura, friggo sotto a quel pennello…”.

Queen Mary cambia il modo di scegliere i tronisti di Uomini e Donne

Subito dopo, la giornalista del periodico Oggi ha chiesto a Maria De Filippi per quale ragione non ha nessun profilo sui social network. A quel punto la professionista pavese, già impegnata con le registrazioni di Tu sì que vales, ha fatto sapere che alla gente non importa della sua vita privata. “Sto già molto in Tv, basta! Capisco i social per chi ci guadagna e capisco pure un politico che li usa come strategia…”, ha asserito la professionista pavese.

In tal senso la giornalista ha chiesto alla sua ospite ce molti volto d Uomini e Donne ci lavorano coi social. Per questo motivo, Queen Mary ha voluto fare una rivelazione inattesa: E Maria De Filippi ha colto la palla al balzo per svelare di aver sparigliato le carte nel suo programma quotidiano: “Quando ho capito che erano diventati un cliché ho deciso di cambiare…Voglio la vita vera…”.

Maria De Filippi dice la sua su Sabrina Ferilli

Intervistata da una giornalista del settimanale Oggi, quest’ultima ha chiesto Maria De Filippi cosa ne pensa di Sabrina Ferilli. “Lei è vera che più vera non si può…”, ha detto la conduttrice pavese. Poi quest’ultima ha immediatamente risposto di credere che l’attrice romana sia una boccata d’aria fresca: “Mi diverte davvero tanto…”.

Per la giurata popolare di Tu sì que vales ha anche dovuto cambiare il periodo in cui registra solitamente le puntate dello show del sabato sera di Canale 5: “Quest’anno andrò in vacanza a fine luglio perché lei può registrare solo dopo aver finito di girare il film di Pieraccioni…”.