Oroscopo 16 luglio 2021: Cancro risolveranno questioni in sospeso, bene il lavoro per Capricorno

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 16 luglio denotano una giornata piena di risvolti positivi per i Cancro. I Capricorno vivranno novità sul lavoro, mentre gli Ariete e i Pesci devono stare attenti alle emozioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. State attenti alle emozioni. In questo periodo siete molto impegnati dal punto di vista professionale, pertanto, potrebbero nascere delle incomprensioni in amore. Cercate di non perdere la pazienza con estrema semplicità. In campo professionale dovete essere concentrati.

Toro. L’Oroscopo del 16 luglio vi invita a non battere la fiacca. Oggi vi sentite un po’ più stanchi del solito, tuttavia, non dovete farvi prendere dalla noia. Impiegate il vostro tempo per fare cose costruttive e che sono in grado di rendere attiva e propositiva la vostra mente.

Gemelli. Vi state lasciando andare un po’ troppo. Trascurarsi non è mai una scelta saggia, specie dal punto di vista delle relazioni. Cercate di tornare a pensare di più alla vostra forma fisica. In campo professionale, invece, ci sono delle novità, ma solo i più audaci sapranno coglierle.

Cancro. Ottimo momento per recuperare questioni in sospeso. Le previsioni astrali della giornata odierna vi invitano a non lasciare questioni in sospeso. Meglio risolvere tutto e subito, specie se si tratta di questioni un po’ scoccianti e burocratiche. Sul lavoro c’è qualche tensione.

Leone. Buon momento per le emozioni. Finalmente potreste aver capito in che direzione andare, quindi, non temporeggiate. Sul fronte dei rapporti professionali, invece, nell’ultimo periodo vi siete lasciati un po’ andare e potreste aver accumulato del lavoro arretrato, recuperate.

Vergine. Non è tempo di avanzare delle enormi pretese. Mostratevi quanto più cauti possibile sulle faccende personali. Ci sono delle piccole tensioni in famiglia che potranno essere risolte grazie ad un po’ di sano e tranquillo dialogo. Non impelagatevi in situazioni troppo complicate.

Previsioni 16 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le emozioni sono parecchio contrastanti. Cercate di ascoltare un po’ di più il vostro cuore e i vostri desideri. In campo professionale dovete darvi da fare se volete riuscire ad ottenere dei risultati soddisfacenti. Se necessario, fate buon viso e cattivo gioco.

Scorpione. Le stelle sono positive, pertanto, approfittate di questo momento per recuperare il tempo perso. Siete stati un po’ agitati di recente, ma adesso potrete recuperare. Sul fronte professionale ci sono molte cose a cui badare. Non lasciate nulla in sospeso e casuale.

Sagittario. L’Oroscopo del 16 luglio 2021 vi invita a fare un piccolo esame di coscienza. Talvolta siete portati a credere che le persone che vi circondano sbaglino il modo di relazionarsi a voi. Ad ogni modo, in certe occasioni siete voi a non essere predisposti. Ponderate su questo aspetto.

Capricorno. Il lavoro procede abbastanza bene. Chi ha avviato da poco un’attività in proprio però, dovrà attendere ancora un po’ di tempo prima che la situazione incalzi a pieno ritmo. Sul fronte dei sentimenti, invece, non siate troppo rigidi. Apritevi alle nuove conoscenze e ai rapporti.

Acquario. Le previsioni vi invitano a non essere troppo petulanti. Spesso tendete a lasciarvi sopraffare dall’agitazione e questo potrebbe portarvi a commettere degli errori. Sul fronte professionale dovete tenere duro, almeno fino a che arrivino le tanto attese ferie. Chi ne ha già goduto, invece, dovrebbe essere più rilassato.

Pesci. Le intenzioni sono buone in amore, ad ogni modo, è necessario essere un po’ più flessibili. Le emozioni sono sempre state il vostro tallone d’Achille, pertanto, cercate sempre di lasciare un po’ di spazio anche alla ragione. Il lavoro promette bene, specie nei mesi più caldi.