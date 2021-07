Sarah e Veronica: “Non siamo lesbiche, non viviamo una relazione omosessuale”

Sarah e Veronica prima della lite

Sono passati più di undici anni da quando le ex gieffine Sarah Nile e Veronica Ciardi, una volta chiusa la loro esperienza al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi, conquistarono le copertine di tantissimi magazine che di occupano di gossip e pettegolezzi.

“L’amore alla luce del sole”. “Adesso andiamo a vivere insieme”. “Finalmente libere di realizzare quel sogno”, sono questi alcuni titoli che all’epoca sono stati utilizzati da alcune riviste. (Continua dopo la foto)

Le precedenti dichiarazioni delle due ex gieffine

In una vecchia intervista realizzata per il periodico di gossip Top e datata marzo 2010, le ex gieffine Sarah Nile e Veronica Ciardi, che di è recentemente sposata con Federico Bernardeschi, hanno descritto il loro rapporto.

“Non è affatto una relazione omosessuale. Non ne ha i contorni né le caratteristiche fisiche. Io e Veronica ci vogliamo bene, andremo a vivere insieme come abbiamo detto fin da subito. Punto e basta”, ha esordito Sarah. “Non siamo lesbiche“, la conferma di Veronica, “Anche se è vero che, fino a questo momento, non avevo mai provato un trasporto anche fisico per un’amica. Ora è successo“, hanno detto le due ex concorrenti del Grande Fratello.

Sarah Nile: “Io e Veronica tanti baci e tanta intesta ma non siamo fidanzate”

Intervistata nel lontano 2010 dal settimanale Top, l’ex concorrente del Grande Fratello Sarah Nile sulla compagna d’avventura diceva: “Tra me e Veronica c’è una grande intesa e tanti baci. Stop! Diamo un freno alle fantasie esagerate che ci vogliono l’una sull’altra. Ho dichiarato di voler restare un anno senza uomini, è vero. Un anno senza uomini però non significa un anno con le donne. Significa che ci sono momenti nella vita destinati a fare il punto della situazione. Con un’amica al fianco è tutto più semplice e non si rischia di cadere nell’isolamento”.

Sempre l’ex gieffina ha concluso così: “Stiamo visitando alcune case a Milano anche in questi giorni. Purtroppo il tempo è poco e stiamo davvero girando in lungo e in largo l’Italia. Ma non abbiamo nessuna fretta perché l’importante per noi in questo momento è stare insieme”.