Da Uomini e Donne a Ballando con le Stelle? Ex corteggiatrice fa un appello a Milly Carlucci (FOTO)

Si lavora per la nuova edizione di Ballando con le Stelle

Nonostante siamo in piena estate gli autori di Ballando con le Stelle e la padrona di casa Milly Carlucci lavorano senza sosta per metter su il nuovo cast. Infatti quest’ultimi stanno ancora contattando i personaggi famosi che potrebbero prendere parte alla 16esima edizione.

A quanto pare c’è già un nome certo ed è quello di Morgan. Recentemente si è aggiunto anche quello di Federico Fashion Style, ma potrebbe esserci anche la conduttrice di Detto Fatto, Bianca Guaccero. “Se farò Ballando? In realtà il mio grandissimo amico Raimondo Todaro, durante una diretta Instagram, ha detto che avrebbe voluto ballare con me a Ballando con le Stelle. Non ho fatto il provino per Milly, ma io amo ballare. Ho fatto dodici anni di danza moderna, quindi per me sarebbe meraviglioso coltivare questo mio aspetto“, ha detto la professionista pugliese.

L’appello di Beatrice Valli a Milly Carlucci

Nelle ultime ore, però, un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e famosa influencer Beatrice Valli ha fatto un appello direttamente alla padrona di casa Milly Carlucci. Infatti, intervistata dal magazine Nuovo, Beatrice Valli ha chiesto alla conduttrice abruzzese di prenderla nel suo talent show.

“Come programmi posso dire che mi piacerebbe tanto partecipare a Ballando con le Stelle 2021. Trovo che Milly Carlucci sia una donna magnifica, chissà se prenderà seriamente il mio appello”, ha detto la compagna dell’ex tronista Marco Fantini. (Continua dopo il post)

“Tutto quello che non sapete di noi” un’intervista super esclusiva a Marco e Beatrice, gli sfoghi di Cecilia e Ginevra e le parole di Alessio Campoli! Non perdetevi il nuovo numero di #UominieDonneMagazine da domani in edicola 👇💥 #UominieDonne pic.twitter.com/1Rn5xrvSmb — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 13, 2020

Sara Croce vorrebbe fare Ballando con le Stelle

Oltre a Beatrice Valli, nonché compagna di Marco Fantini, un’altra influencer che arriva da Mediaset ha chiesto di partecipare alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Stiamo parlando di Sara Croce, la Bonas del game show Avanti un altro.

La modella ha confessato che le piacerebbe imparare a ballare nel talent show guidato da Milly Carlucci. “Vorrei partecipare a ‘Ballando con le Stelle’ perché è un programma che ho sempre seguito assieme ai miei nonni. Sarebbe un’occasione per imparare a ballare visto che sono negata“, ha fatto sapere la ragazza.