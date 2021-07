Lorella Cuccarini e le critiche per il messaggio alla Carrà, il duro sfogo: “Pochezza e mancanza di rispetto”

La morte di Raffaella Carrà

Sono trascorse quasi due settimane dalla morte di Raffaella Carrà. E se a Madrid è stata intitolata una piazza alla grande soubrette bolognese, nel nostro Paese si continua a litigare per alcune dichiarazioni fatte da vip dopo la sua scomparsa. Ad esempio, Lorella Cuccarini quando il caschetto biondo è venuta a mancare a casa di un tumore ai polmoni le ha dedicato un bellissimo post pubblico condiviso su Instagram.

Il post d’addio di Lorella Cuccarini

Dopo essere venuta a conoscenza dell’improvvisa scomparsa di Raffaella Carrà, nonostante i trascorsi burrascosi con lei, Lorella Cuccarini ha sentito il dovere di dedicare delle parole alla grande soubrette bolognese.

Infatti, attraverso i suoi canali social, la professoressa di danza di Amici 20 ha scritto: “Vorrei dirti tante cose. A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento artistico intoccabile, insieme a Carla Fracci. Sono cresciuta nel costante dilemma su chi tra voi due preferissi. In sole sei settimane, ho dovuto salutarvi. Con immenso dolore. La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma.

Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi di fronte a te. Con Carla ho condiviso tanti bei momenti. Con te non ho avuto la stessa fortuna, ma niente e nessuno potrà mai scalfire ciò che hai significato nella mia vita. Se non ci fossi stata, non sarebbe esistita la televisione del varietà e dell’intrattenimento. La più amata dagli italiani eri e resterai per sempre tu. “Ballo, ballo, ballo senza respiro”. Buon viaggio”.

Lorella Cuccarini replica alle critiche

Un post da tanti considerato ipocrita perché qualche anno fa Lorella Cuccarini ha scritto un pesante commento su Raffaella Carrà augurandosi di non incontrarla mai più. A distanza di sette giorni dalle esequie della soubrette bolognese, l’ex conduttrice de La vita in diretta ha deciso di rompere il silenzio, rispondendo su Instagram alla polemica che si è scatenata sui social in questa settimana.

“Qualcuno ha criticato il mio ultimo messaggio a Raffaella. Come rispondo? La vita è troppo breve per portare rancori inutili e a volte si sbaglia. Quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella, nel 2014, la mia reazione fu tanto forte quanto il mio amore verso di lei. Se non l’avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo. Il mio ultimo messaggio a Raffaella era doveroso e sacrosanto, frutto di una lunga storia privata che pochi conoscono. Chi, anche in una circostanza come questa, ha preferito criticare ed occuparsi di questo, non solo non mi conosce affatto, ma ha soprattutto dimostrato pochezza e mancanza di rispetto”, ha scritto la donna.