Manuela e Stefano di Temptation Island sono tornati insieme? “Avvistati al mare, ora faranno gli influencer” (VIDEO)

Manuela Carriero e Stefano Sirena stanno ancora insieme: la segnalazione

Al momento, visto che Temptation Island sta andando ancora in onda su Canale 5 delle coppie ancora nel reality show delle tentazioni non sappiamo praticamente nulla. L’autrice del format Raffaella Mennoia qualche settimana fa ha spiegato che fino alla messa in onda dell’ultimo appuntamento, i fidanzati che hanno partecipato al programma non possono farsi vedere insieme in pubblico.

Nonostante questa precisazione, nelle ultime ore è giunta una segnalazione su Manuela Carriero e Stefano Sirena. “Il regolamento che le coppie firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata. Stesso discorso se dovessero avere intrapreso una storia con uno dei single. Sono blindatissimi”, ha riferito il braccio destro di Maria De Filippi.

La segnalazione di Deianira Marzano su Manuela e Stefano

Tuttavia, la sempre informata Deinira Marzano, recentemente ha fatto sapere su Instagram che un suo follower avrebbe avvistato la coppia formata da Manuela Carriero e Stefano Sirena in spiaggia: “Forse sono tornati insieme, ecco cosa mi ha scritto un mio follower ‘Li hanno visti al mare. Si Deia. Ho chiesto al mio amico e sono ritornati insieme. Adesso faranno gli influencer‘”, ha detto la nota influencer campana. (Continua dopo il video)

L’avvistamento di Manuela Carriero e Stefano Sirena di Temptation Island

Oltre a Deianira Marzano, anche il noto portale web Blasting News ha riporta il rumor secondo il quale la coppia che ha partecipato a Temptation Island 2021 avrebbe trascorso un pomeriggio insieme.

Sembrerebbe, infatti, che Manuela Carriero e Stefano Sirena siano stati beccati insieme da un fan di Temptation Island, al termine delle registrazioni del programma di Canale 5. “L’altro giorno erano al mare insieme. Si chiama Lido 128 a Brindisi”, ha fatto sapere il soggetto che ha riportato questa segnalazione. Inoltre, tale persona ha fornito dei dettagli molto particolari circa il posto in cui sarebbero stati visti i due ragazzi che hanno partecipato al reality show dei sentimenti di Canale 5.