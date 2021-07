Uomini e Donne: tra Alessio e Samantha è davvero finita? Il gesto inequivocabile (FOTO)

Da settimane si parla di una possibile crisi tra Alessio Ceniccola e Samantha Curcio di Uomini e Donne. Tutto è cominciato nel momento in cui lui è stato accusato di flirtare con un’altra donna. Il giovane ha sempre smentito la cosa, tuttavia, entrambi non hanno potuto fare a meno di ammettere che tra loro le cose non funzionino affatto bene.

A distanza di qualche giorno, periodo durante il quale i due sono stati un po’ distanti, è arrivato un gesto inequivocabile sui social. Scopriamo tutto quello che sta accadendo nel dettaglio.

La crisi tra Alessio e Samantha

Alcuni giorni fa era trapelata la notizia secondo cui Alessio avesse tradito Samantha a distanza di poco tempo dalla fine di Uomini e Donne. I due sono intervenuti sui social per chiarire la vicenda. Lui aveva ammesso di essere stato in un locale in compagnia di una sua cara amica. Il giovane aveva detto di essere sempre stato molto affettuoso con tutte le sue amiche, pertanto, non avrebbe mai cambiato atteggiamento a causa dell’opinione del popolo del web.

Alessio, dunque, aveva dichiarato di non aver mai baciato la ragazza in questione. Samantha, dal canto suo, si era detta cosciente della situazione e aveva ammesso di credere alla versione del suo9 fidanzato. Malgrado questo, però, l’ex tronista non aveva potuto fare a meno di ammettere che tra loro due ci fossero dei problemi. Dopo tali confessioni, i due si sono un po’ allontanati dai social.

Il brutto gesto dell’ex coppia di Uomini e Donne

Dopo qualche giorno di silenzi, poi, i fan più attenti si sono resi conto di un dettaglio inequivocabile. Nello specifico, infatti, Alessio e Samantha di Uomini e Donne hanno smesso di seguirsi su Instagram. Tale decisione sembra sancire ufficialmente la loro rottura. I due, però, non sono ancora intervenuti per ufficializzare la rottura. Lui, infatti, si sta divertendo a pubblicare sul suo account video e foto con l’intento di immortalare le sue giornate, mentre lei è alquanto furiosa.

Samantha, infatti, ha appena comunicato ai suoi fan di essere stata bocciata ad un esame universitario. Si trattava di un esame molto importante che, tuttavia, non è riuscita a portare a casa. La ragazza ha ammesso di essere profondamente delusa e amareggiata, specie per il fatto che dovrà trascorrere l’intera estate sul libro di Procedura penale.