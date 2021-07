Uomini e Donne anticipazioni prossima stagione: le novità e la data di inizio del talk show

In queste ore sono trapelate delle anticipazioni in merito alla prossima stagione di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda, come di consueto, a partire dalle prime settimane di settembre.

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, pare che si tratterà di un’edizione davvero trash e scoppiettante. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso a riguardo.

Data di inizio di Uomini e Donne

Tra i programmi di punta di Mediaset, su cui anche per la prossima stagione si è deciso di investire c’è, sicuramente, Uomini e Donne. Il talk show più seguito del pomeriggio tornerà in onda, come sempre, a partire dalle ore 14:45 fino alle 16:10 circa. Per quanto riguarda il girono di messa in onda, invece, esso è fissato per lunedì 13 settembre. Anche quest’anno, dunque, Maria De Filippi aspetterà la metà del mese di settembre per tornare a portare in scena il suo programma.

Per quanto riguarda la distinzione tra trono classico e trono over, almeno per il momento, pare debba restare la tipologia di format portata avanti negli ultimi mesi. Con i giovani e gli over combinati tra loro, tutti distanziati adeguatamente nel rispetto delle norme anti-covid. Tutto questo, naturalmente, fino a nuove comunicazioni da parte del Ministero della salute. Sui protagonisti del talk show, invece, pare ci saranno da vedere delle belle.

Gli spoiler sulla prossima stagione

In merito al trono classico di Uomini e Donne, nella prossima stagione dovrebbero arrivare dei tronisti del tutto anticonvenzionali. Già quest’anno, con la scelta di una tronista curvy, si è un po’ sfatato il prototipo di ragazza perfetta con corpo da modella. Per la prossima edizione, però, pare che questo concetto verrà enfatizzato ulteriormente. La padrona di casa, infatti, come dichiarato in una recente intervista, ha intenzione di scegliere persone estremamente comuni, che non hanno nessun interesse nei social.

Al trono over, invece, dovrebbe tornare Gemma Galgani, tuttavia, il tempo dedicato a lei potrebbe essere drasticamente ridotto. Considerando il successo di questa edizione, infatti, pare che la conduttrice voglia puntare di più su Isabella, che è riuscita a disarmare tutti con la sua eleganza. Ancora grandi incertezze per quanto riguarda Riccardo e Roberta. Lei ha spesso dichiarato di avere piacere a tornare nel parterre, malgrado tutto quello che è accaduto nelle ultime puntate. Lui, invece, è molto più restio.