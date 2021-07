Gemma Galgani rivela di pensare molto ad un ex cavaliere di Uomini e Donne: ecco di chi si tratta

In queste ore, Gemma Galgani è stata raggiunta dai microfoni di Uomini e Donne Magazine ed ha svelato di avere dei grandi ripensamenti verso un ex cavaliere del talk show. La donna ha ripercorso un po’ tutte le tappe del suo percorso in studio e non ha potuto fare a meno di mostrare un po’ di rammarico.

Traendo le somme, ha ammesso che ci sono cose che, sicuramente, non rifarebbe e altre che, invece, le hanno lasciato comunque dei ricordi molto positivi. Scopriamo tutto quello che ha rivelato.

Le confessioni di Gemma su un ex cavaliere di Uomini e Donne

Gemma Galgani ha fatto delle confessioni su un ex cavaliere di Uomini e Donne. Ai microfoni del settimanale del programma di Maria De Filippi ha rivelato che, specie nell’ultimo periodo, sta ripensando molto a Marco Firpo. con lui ci fu un legame molto profondo che, purtroppo, si è estinto in un nulla di fatto. Le cose non hanno funzionato, probabilmente, anche a causa del carattere un po’ troppo opprimente di lei. Per tale motivo, la dama bianca ha ammesso che se potesse tornare indietro cambierebbe sicuramente il corso degli eventi.

Tornando alla stagione di quest’anno, invece, la Galgani ha ammesso di essere rimasta molto ferita da un cavaliere in particolare. Stiamo parlando di Maurizio Giaroni. Lui è stato uno dei vari spasimanti della donna, il quale sembrava essere davvero determinato a conquistare il cuore della donna. Ad ogni modo, i suoi modi di fare non hanno convinto molto Gemma, la quale ha cominciato a credere che il protagonista la stesse ingannando.

I rimpianti della Galgani

Anche Maria De Filippi colse questo aspetto, al punto da dare luogo anche ad una sorta di soap opera dedicata ai due esponenti. Proprio per questo, Gemma Galgani ha ammesso che, tornando indietro, non darebbe nessuna importanza a questo ex cavaliere di Uomini e Donne. La donna non perderebbe più tempo insieme a lui. Anche Aldo, inoltre, si è rivelato una grande delusione per lei.

Malgrado questo, però, le considerazioni di Gemma sul programma continuano ad essere positive. La trasmissione è stata in grado di donarle tante emozioni che lei non rinnega assolutamente, anzi. Questo, dunque, ci invoglia a credere che anche per la prossima stagione la torinese siederà al centro dello studio per deliziare i telespettatori dei suoi racconti.