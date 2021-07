Uomini e Donne, Ursula Bennardo su tutte le furie: “Iene malefiche”

Ursula Bennardo torna al centro dell’attenzione

Negli ultimi giorni Ursula Bennardo e il suo compagno Sossio Aruta hanno preso la scena sia sui social network che in rete. Ricordiamo che la parrucchiera è stata una delle protagoniste del Trono over di Uomini e Donne è successivamente anche di Temptation Island Vip.

Proprio nelle ultime ore, l’ex dama si è lasciata andare a un duro sfogo sul suo profilo Instagram. Te ssa iniziativa ha avuto la sua dolce metà che di è scagliato duramente contro tutti coloro che lo criticano. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

L’ex dama del Trono over di Uomini e Donne parla del suo essere madre

La scorsa settimana Ursula Bennardo ha espresso il suo parere su Valentina e Tommaso di Temptation Island, Ursula, scatenando una serie di polemiche sui vari social network. Ora invece, l’ex dama del parterre senior di Uomini e Donne si è confidata con i suoi tantissimi follower di Instagram. Parlando del suo ruolo di madre, la compagna di Sossio Aruta ha confidato: “E’ stata dura. Solo chi ha tanti figli può capirmi”.

Ma lo sfogo della donna non è terminato qui. Infatti, la parrucchiera ha detto anche: “Io ed i miei figli siamo cresciuti insieme. L’unica cosa è che non sono una normale 39enne ma essendo mamma di tre da vent’anni sono già distrutta. Ai miei figli ho sempre insegnato a rispettare là oggi moglie del papà anzi li ho aiutati sempre ad accettare tutto con serenità. A me interessava la loro felicità e tranquillità non una vincita personale”.

Ursula Bennardo si scaglia contro i leoni da tastiera

Sempre sul suo profilo Instagram, Ursula Bennardo non ha perso tempo anche per lanciare una frecciata velenosa nei confronti di tutti coloro che la criticano sui vari social network.

“Quando parlano iene malefiche di cosa faccio nella vita mi verrebbe voglia di calpestarle. In più ho sempre lavorato. Tanta forza, organizzazione e amore”, ha fatto sapere l’ex dama del parterre senior di Uomini e Donne.