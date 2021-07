Oroscopo 17 luglio 2021: Vergine rilassati, Bilancia verso conclusioni importanti

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 17 luglio denotano una giornata molto importante per i nati sotto il segno della Bilancia. Oggi potreste risolvere delle questioni in sospeso. I Vergine, invece, sono rilassati e gli Scorpione speranzosi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Novità in vista per quanto riguarda il fronte lavoro. Dal punto di vista delle relazioni, invece, la giornata procederà un po’ sottotono. Siete particolarmente indecisi sul da farsi, allo stesso tempo, però, siete desiderosi di cimentarvi in nuove conoscenze e di lasciarvi travolgere dalla passione.

Toro. Oggi non siete molto sereni e tranquilli. Le stelle sono dissonanti e questo potrebbe portare all’insorgenza di problemi dal punto di vista delle emozioni. Non siate troppo irruenti nel manifestare le vostre opinioni. Se volete dare una svolta alla vostra vita, siate intraprendenti.

Gemelli. L’Oroscopo del giorno 17 luglio 2021 vi invita a tenervi stretti gli amici, ma ancor più stretti i nemici. Quando il gioco si fa duro, infatti, i duri cominciano a giocare. Dal punto di vista delle relazioni ci sono novità interessanti all’orizzonte. Non commettete passi affrettati.

Cancro. A partire dai prossimi giorni comincerete un periodo molto promettente sul fronte delle relazioni. Ad oggi, però, potrebbe continuare ad esserci qualche piccola turbolenza. Meglio essere cauti nelle decisioni. Le relazioni stabili potrebbero trasformarsi in qualcosa di molto importante.

Leone. I nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo di transizione. La maggior parte di voi si sente in una fase di muta e questo potrebbe contribuire a rendere l’umore partico9larmente ballerino. Meglio prendervi una pausa dal punto di vista professionale.

Vergine. Siete piuttosto rilassati in questo periodo. Il fine settimana promette molto bene. Ad ogni modo, cercate di non fare il passo più lungo della gamba. Sul fronte dei rapporti professionali, invece, è necessario darci un taglio e capire chi tra i vostri conoscenti possa rappresentare un problema.

Previsioni 17 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non tutti giocano in modo onesto e sincero. Oggi potrebbe essere una giornata molto interessante per mettere con le spalle al muro certe persone. Se state pensando di cominciare un nuovo progetto, meglio che vi lasciate consigliare meglio da una persona cara.

Scorpione. I progetti a cui stavate lavorando da tempo stanno per realizzarsi. Abbiate fiducia in voi stessi e nella provvidenza. Tutto va come deve andare, pertanto, non affannatevi troppo per cercare di cambiare le cose. In campo professionale ci sono dei risvolti.

Sagittario. L’Oroscopo del 17 luglio vi invita ad essere un po’ più cauti nei rapporti di coppia. Solitamente tendete a gettarvi a capofitto nelle relazioni senza valutare attentamente i pro e i contro. In campo professionale, invece, è giunto il momento di levarsi qualche soddisfazione.

Capricorno. Buon momento per fare delle nuove conoscenze. Il fine settimana promette molto bene, pertanto, cercate di darvi da fare. A lavoro ci sono delle faccende da sbrigare, cercate di non lasciarvi del lavoro arretrato e comportatevi in modo responsabile.

Acquario. A partire da oggi sarà possibile risolvere delle situazioni in sospeso. Se state pensando di cominciare un nuovo progetto, meglio aspettare la fine dell’estate. Adesso ciò di cui avete bisogno è solamente di staccare la spina e di cominciare a vivere in modo un po’ più spensierato.

Pesci. Se ci sono dei problemi dal punto di vista sentimentale, è opportuno darsi da fare per cercare di risolverli. Procrastinare non farà altro che rendere le cose più gravi e pesanti di quello che, in realtà, sono. I rapporti lavorativi promettono bene.