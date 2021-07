Tommaso Zorzi e Oppini, il retroscena sulla loro amicizia: “Non c’è più nulla”

Amicizia finita tra Tommaso e Francesco?

Oltre alla coppia Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga, al Grande Fratello Vip 5 se ne è formata un’altra, quella composta da Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Ovviamente quest’ultimi, rispetto ai primi era solo amichevole anche se inizialmente il rampollo meneghino ha confidato di essersi preso una cotta per il figlio di Alba Parietti. Tuttavia, negli ultimi tempi sembra che i due ex gieffini sarebbero in crisi.

Infatti, in rete da da qualche settimana circolano delle voci legate a una possibile rottura tra i due ragazzi. Rumor che hanno rafforzato la loro amicizia all’interno della casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, ad esempio, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha fatto informato i suoi follower di Instagram che tra l’influencer e l’imprenditore I rapporti sarebbero giunti al capolinea, confermando dunque le indiscrezioni che giravano sul web.

La segnalazione dell’esperto di gossip Alessandro Rosica

Nello specifico, alcuni sostenitori di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno espressamente chiesto ad Alessandro Rosica quale fosse la verità dei fatti sul loro rapporto. Ricordiamo infatti, che da un po’ di tempo I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 non si mostrano più insieme e in rete si parla di un allontanamento.

“Non c’è più nulla. Buongiorno e buonasera”, ha risposto l’esperto sul social, confermando quindi che l’amicizia tra il rampollo meneghino e il figlio di Alba Parietti, si sarebbe incrinato dopo la fine del GF Vip 5. Ricordiamo che già da alcune settimane erano iniziate a circolare delle voci in tal senso, quando i due ragazzi erano stati avvistati insieme in un locale del capoluogo milanese.

Le segnalazioni su Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

In quell’occasione, tutti coloro che si dono trovati in quel posto hanno avuto modo di vedere Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno notato che il clima tra quest’ultimi fosse molto teso al punto. Inoltre hanno fatto sapere che i due che si dichiaravano amicizia infinita si sarebbero ignorati per tutto il resto della serata, dopo un saluto iniziale.

Qual è la verità in tutta questa faccenda? La cosa certa è, da un po’ di tempo il figlio di Alba Parietti e l’influencer milanese non si vedono più insieme. Al momento quest’ultimo si trova in Sicilia in vacanza insieme al suo neo fidanzato Tommaso Stanzani, ex allievo della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi.