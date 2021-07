Massimiliano Rosolino sull’Isola dei famosi: “Due naufraghi non si sono divertiti” ecco quali, poi se sarà di nuovo l’inviato

In queste ore, Massimiliano Rosolino ha risposto a delle domande sull‘Isola dei famosi. L’ex inviato ha commentato il suo ruolo all’interno del programma e non ha potuto fare a meno di tirare fuori le sue difficoltà.

In seguito, poi, ha svelato che ci sono stati due naufraghi che non si sono per nulla goduti l’esperienza del reality show, scopriamo chi sono e perché. Infine, il nuotatore ha svelato anche se sarà il nuovo inviato del reality show oppure no.

Massimiliano Rosolino e il suo ruolo da inviato all’Isola dei famosi

Massimiliano Rosolino è tornato a parlare dell’Isola dei famosi a distanza di un bel po’ di tempo. Il protagonista ha detto di essere stato un po’ in difficoltà all’inizio del suo nuovo incarico. Il pubblico da casa si è reso conto del fatto che fosse un po’ impacciato e la stessa conduttrice gliel’ha fatto notare. Ad ogni modo, secondo Massimiliano, Ilary Blasi è stata molto brava a sdrammatizzare sulla vicenda e a renderla parecchio divertente anche per i telespettatori.

Poco alla volta, però, Rosolino ha detto di essere riuscito ad integrarsi. Proprio per tale ragione, ha rivelato che, nel caso in cui gli dovessero chiedere di ricoprire nuovamente questo incarico, lui accetterebbe immediatamente. Il motivo risiede nel fatto che, con il tempo, è riuscito a comprendere certe dinamiche di gioco, per tale ragione, adesso sarebbe sicuramente più pronto a cimentarsi in questa avventura. (Continua dopo la foto)

I commenti su alcuni ex naufraghi

Nel corso dell’intervista, poi, Massimiliano Rosolino ha commentato le performance di alcuni concorrenti dell’Isola dei famosi. Nello specifico, ha detto che ci sono stati due naufraghi in particolare che non si sono affatto goduti questa esperienza. Loro sono Awed e Gilles Rocca. Specie quest’ultimo si è reso spesso protagonista di episodi alquanto discussi e criticati. Inoltre, l’ex inviato ha detto anche di essere molto male nel vedere Francesca Lodo e Myrea Stabile patire così tanto la fame a causa di alcuni compagni d’avventura.

Per quanto riguarda la più sincera e schietta, invece, è stata Vera Gemma, la quale non ha mai perso occasione per dire tutto quello che pensava dei suoi ex compagni. Roberto Ciufoli invece, si è rivelato il più serio tra tutti. Nonostante queste considerazioni, però, Massimiliano non si è voluto sbilanciare nel momento in cui gli è stato chiesto chi fosse stato il suo preferito.