Uomini e Donne, Mediaset sospende le puntate serali delle scelte: batosta per Maria De Filippi

Mediaset sospende Uomini e Donne Speciale La Scelta

Ebbene sì, dopo solo una puntata di Uomini e Donne in versione serale Mediaset ha deciso di sospenderlo. Lo scorso mercoledì, su canale 5 è andato in onda il primo appuntamento della versione speciale del dating show ideato di Maria De Filippi. Ovviamente si tratta di repliche di puntate che sono state realizzate un paio d’anni fa dedicate alle scelte dei tronisti di quella edizione.

Delle scelte molto particolari perché sono avvenute all’interno di un castello. Ma il pubblico della rete ammiraglia non ha apprezzato la scelta di riproporle , infatti i dati d’ascolto sono stati davvero deludenti. Per tale ragione il Biscione ha deciso di procedere con la cancellazione dei restanti appuntamenti.

Ascolti sotto le aspettative

Nello specifico, dopo la messa in onda della prima scelta serale che ha visto protagonista l’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, Mediaset ha preso una decisione inattesa. Inizialmente era previsto per il prossimo mercoledì 21 luglio, la replica della puntata finale del percorso di Teresa Langella.

Causa gli ascolti deludenti, decisamente registrati mercoledì scorso, i vertici dell’azienda del Biscione hanno proceduto alla sospensione definitiva del dating show di Maria De Filippi versione serale. Ricordiamo che la replica con la scelta del Riccardi è stata seguita solamente da 1,2 milioni di telespettatori, pari ad uno share del 7,70%.

La concorrenza batte Uomini e Donne, la nuova programmazione

Dati Auditel decisamente bassi per la prima serata della rete ammiraglia Mediaset, tenendo conto che alla concorrenza, ovvero Rai Uno con Super Quark di Piero Angela ha raggiunto il 13% di share. Mentre Rai Tre con Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli è stato visto da oltre due milioni di telespettatori e oltre l’11% di share. In poche parole, se inizialmente Mediaset ha puntato su Uomini e Donne serale per assicurarsi una serata con ottimi risultati, dopo la messa in onda della prima puntata si è dovuta ricredere.

I numeri sono ben lontani da Temptation Island in onda il lunedì sera, programma prodotto sempre dalla Fascino PGT di Maria De Filippi. Quindi, mercoledì 21 luglio andrà in onda il film Benvenuti al Sud con protagonisti Alessandro Siani e Claudio Bisio.