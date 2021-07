Elisabetta Gregoraci diventa cantante: la calabrese parla del suo nuovo singolo inciso con Alan Palmieri (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci lancia un singolo con Alan Palmieri

Dallo scorso lunedì Elisabetta Gregoraci è in onda su Italia 1 con l’edizione 2021 di Battiti Live. Tuttavia, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha annunciato di aver inciso un singolo in occasione della nuova edizione del programma musicale prodotto da Radio Norba.

“Il progetto è nato abbastanza per scherzo con Alan. Con cui ho da sempre una sintonia innata. Ci siamo così lanciati in questo bellissimo progetto e sono molto contenta del risultato. Una cosa in cui non mi ero mai cimentata prima ma mi sono divertita tantissimo nel realizzarla. Se è solo una parentesi? Vedremo”, ha dichiarato l’ex moglie di Flavio Briatore in una recente intervista al portale web SuperGuida Tv. Il singolo è stato inciso con Alan Palmieri, altro conduttore dello show musicale Mediaset. (Continua dopo il video)

Elisabetta Gregoraci parla della sua esperienza al Grande Fratello Vip 5

Intervistata dal sito internet SuperGuida Tv, l’ex gieffina Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare della sua esperienza nella casa di Cinecittà in occasione della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ricordiamo che la soubrette calabrese è rimasta solo per tre mesi, infatti i primi di dicembre ha lasciato il loft più spiato d’Italia per poter riabbracciare il figlio Nathan Falco.

“In realtà rifarei tutto, è stata un’emozione forte che non avrei mai immaginato. Un’esperienza unica a tratti difficile ma che mi ha insegnato molto e soprattutto ha lasciato che le persone scoprissero la vera Eli e di questo sono contentissima. E’ stata un’esperienza forte ma sono contenta di averla vissuta. Un altro reality? Per il futuro vedremo”, ha fatto sapere la conduttrice di Battiti Live.

Ex gieffini che si lanciano nel mondo della musica

Oltre al quello appena lanciato da Elisabetta Gregoraci e il collega Alan Palmieri, la quinta edizione del Grande Fratello Vip vinta da Tommaso Zorzi in queste ultime settimane ha regalato al pubblico italiano numerosi singoli. Questa estate ne hanno pubblicato uno l’ex Velino Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Giacomo Urtis, Cristiano Malgioglio e in conclusione anche Maria Teresa Ruta.