Sonia Bruganelli, raptus sul jet privato: “Non me lo paga mica lo stato”, la rabbia di lady Bonolis

Sonia Bruganelli di nuovo al centro delle polemiche

Ebbene sì, stavolta Sonia Bruganelli si è davvero arrabbiata dopo la nuova polemica legata sul suo jet privato. Qualche giorno fa la moglie di Paolo Bonolis è finita per l’ennesima volta al centro della bufera per essersi mostrata a bordo dell’aereo privato in compagnia del giornalista e amico Gabriele Parpiglia.

L’imprenditrice e prossima opinionista del Grande Fratello Vip 6 con questo post ha scatenato numerose critiche perché secondo alcuni utenti web avrebbe ostentato la sua ricchezza. Ma non solo, perché la donna rivolgendosi al giornalista ha detto: “Puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi”. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro è successo.

Il nuovo attacco dei detrattori per la foto sul jet privato

Dopo numerosi attacchi da parte del popolo del web, però, Sonia Bruganelli non ha più voluto sentire ragioni e sul suo profilo Instagram si è sfogata in questo modo: “Ma ha ancora un senso con questa polemica gratuita dell’aereo privato?”.

Non contenta, la moglie di Paolo Bonolis ha continuato cosi: “Non me lo paga lo Stato l’aereo privato…Non lo uso a spese dei cittadini”. Ecco per quale ragione la donna ha poi definito tali polemiche pretestuose e senza alcun senso.

Sonia Bruganelli sbotta su Instagram contro gli haters

Ma non è finita qui. Infatti la moglie del mattatore di Avanti un altro e Ciao Darwin ha ammesso di non riuscire a capire le critiche che le sono state rivolte. “Se ci porto i miei amici e Gabriele Parpiglia si esalta, a voi cosa interessa?”, ha tuonato Sonia Bruganelli. Chissà se questo ultimo sfogo social riuscirà stavolta a calmare questa nuova polemica. Nel frattempo l’opinionista guarda il suo futuro.

Infatti, durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, lei e la collega Adriana Volpe prenderanno il posto di Antonella Elia e Pupo come opinioniste del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A tal proposito il marito recentemente ha rivelato che la sua dolce metà farà divertire tantissimo il pubblico a casa: “Sono molto contento perché farà delle battute gagliarde…”.