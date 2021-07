Volano stracci tra Serena Autieri e Ivan Zazzaroni su Rai Uno: “Mi vuoi provocare?”. Lui: “Non è bello quello che dici”

Ivan Zazzaroni ospite a Dedicato di Serena Autieri

In occasione dell’ultima puntata settimanale di Dedicato in studio c’è stato un divertente siparietto tra la padrona di casa Serena Autieri e il giornalista Ivan Zazzaroni. Ricordiamo che la trasmissione televisiva va in onda nel mattino dell’estate di Rai uno e condotto appuunto dall’attrice partenopea. Venerdì il direttore del Corriere dello Sport è stato ospite del programma per dire la sua sul trionfo della Nazionale Italiana di calcio contro l’Inghilterra agli Europei 2020.

“Per la prima volta abbiamo sentito un allenatore parlare di gioia e divertimento e non di tensione. Ha creato un gruppo”, ha detto il giurato di Ballando con le Stelle riferendosi all’allenatore Roberto Mancini. Ma anche al suo modo autentico di stare vicino ai suoi giocatori. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto in studio durante la gag messa in scena dai due professionisti.

Il giornalista provoca in modo ironico la padrona di casa

Ma non è finita qui, infatti Ivan Zazzaroni, poi, ha preso ad esempio alcune delle frasi dette dall’allenatore della Nazionale italiana nel corso del primo allenamento pre Europei.

“Nel documentario che ti sei persa Roberto dice ai giocatori di divertirsi”, ha detto il giornalista in modo ironico rivolgendosi alla padrona di casa Serena Autieri. A quel punto, la conduttrice napoletana ha replicato con tono scherzoso: “Ma tu che ne sai che me lo sono perso? Mi vuoi provocare?”.

Il simpatico siparietto tra Serena Autieri e Ivan Zazzaroni

Subito dopo il simpatico botta e risposta tra i due. La conduttrice Serena Autieri, imitando la voce di Ballando con le Stelle, ha chiamato il giornalista con l’accento anglosassone: “Ivan Zazzaroni…”.

Il direttore del Corriere dello Sport allora, con grande autoironia, ha replicato in questo modo: “Non è bello che dopo 40 anni di carriera giornalistica, venga ricordato come giudice di ballo…”. Una volta terminata la simpatica gag, si è tornati a parlare seriamente del trionfo azzurro a Londra. Ovviamente il siparietto ha divertito parecchio il popolo del web.