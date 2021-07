Uomini e Donne cancellato dai palinsesti Mediaset: da cosa verrà sostituito e perché (FOTO)

Lo scorso mercoledì 14 luglio è andata in onda su Canale 5 la replica de la scelta di Uomini e Donne, ma i risultati non sono stati soddisfacenti al punto che Mediaset ha cancellato la programmazione dai palinsesti. Nel periodo estivo i programmi tv scarseggiano sempre.

Proprio per tale ragione, spesso si tende a mandare in onda le repliche di alcune trasmissioni già trasmesse in passato. L’azienda, dunque, aveva deciso di puntate sull’amato talk show della De Filippi, ma i risultati sono stati dei flop.

Perché Uomini e Donne è stato cancellato dai palinsesti

Uomini e Donne la scelta è stato cancellato dai palinsesti Mediaset. Per 5 mercoledì di fila sarebbero dovute andare in onda le scelte di alcuni ex tronisti del programma. Nello specifico, quelle di Lorenzo Riccardi, Teresa Langella e Ivan Gonzalez. Per loro, la conduttrice decise di dare luogo a dei momenti speciali che sarebbero trascorsi all’interno di un castello. All’epoca, tali messe in onda riscontrarono il favore del pubblico. Per quanto concerne le repliche, però, i risultati non sono stati affatto gli stessi.

Lo scorso mercoledì sera, infatti, il programma ha totalizzato livelli di ascolti bassissimi, che hanno spinto subito l’azienda a correre ai ripari. Da calendario, infatti, erano previsti altri quattro appuntamenti, che avrebbero dovuto prolungare la messa in onda fino a metà agosto. Tuttavia, così non sarà, scopriamo nel dettaglio quali scelte sono state fatte e quali programmi andranno a sostituire i talk show.

Cosa andrà in onda al suo posto

L’influencer Amedeo Venza ha contribuito a diffondere la notizia secondo cui Uomini e Donne, in replica, sia stato cancellato dai palinsesti Mediaset. Il giovane ha dato anche altre informazioni. Nel dettaglio, ha spiegato che, al posto di tale programma, l’azienda abbia deciso di riproporre dei film che hanno riscosso tanto successo in passato. Tra di essi c’è, ad esempio Benvenuti al sud con Alessandro Siani.

Tale film andrà in onda già il prossimo mercoledì 21 luglio. Molto verosimilmente poi, il successivo mercoledì potrebbe andare in onda il secondo della saga, ovvero, Benvenuti al nord. A seguire, dunque, dovrebbero essere trasmessi altri film incentrati sempre sul genere comico e commedia. A quanto pare, dunque, Canale 5 ha deciso di puntare sull’intrattenimento cinematografico piuttosto che su quello legato ai programmi televisivi. Si rivelerà una scelta vincente? Lo scopriremo presto.