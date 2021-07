Giulia Provvedi incidente spiaggia mentre corre con la bottiglia: cade e si spacca un dente

Giulia Provvedi ha un incidente in spiaggia

Nelle ultime ore Giulia Provvedi è stata vittima di un incidente in spiaggia. Nello specifico, la sorella gemella dell’ex gieffina Silvia Provvedi e cantante del duo Le Donatella mentre correva sul bagnasciuga è caduta sulla battigia. Purtroppo ha sbattuto i denti contro la bottiglia di birra che teneva in mano e di conseguenza si è rotto uno dei denti incisivi.

Tutta la dinamica dell’incidente tra l’altro è stato ripreso in un filmato che successivamente lo ha condiviso sulla pagina Instagram del duo. Una brutta disavventura che comunque le due ragazze hanno voluto condividere con tutti coloro che le seguono sui social.

La cantante de Le Donatella cade e si rompe un dente

Chi segue Giulia Provvedi sui social sa perfettamente che l’ex fidanzata di Fabrizio Corona è sempre molto scherzosa nel realizzare dei filmati e post che poi la stessa condivide sui social. Anche in questa occasione, nonostante la caduta in spiaggia le sia costato la rottura di un dente, la ragazza ha voluto mostrare il lato comico della situazione. Una maniera per sdrammatizzare e rassicurare tutti suoi sostenitori che hanno visto il video.

A confermare il tutto sono anche le parole con cui ha scelto di commentare la clip posta su Instagram: “La mia situazione sentimentale nel 2021 in un video“. La sorella di Silvia qualche tempo fa in è stata fidanzata con il giocatore di calcio Pierluigi Gollini. (Continua dopo il video)

Giulia Salemi ufficialmente single

Da qualche tempo Giulia Salemi è felicemente ed è molto impegnata ad aiutare la sorella gemella Silvia nel crescere la piccola Nicole. La piccola, per chi segue Le Donatella sui social network, è spesso protagonista dei post e dei video che le due ragazze postano.

Qualche mese fa sembrava che tra Giulia e il portiere dell’Atalanta fosse in corso un riavvicinamento, ma ora la cantante sembra per conto proprio. Insieme a lei in vacanza nessun uomo in vista, ma la nipotina Nicole.