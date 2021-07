Elisabetta Gregoraci stroncata da una spettatrice: “Si mette anche a cantare?”

Spettatrice contro Elisabetta Gregoraci

Da qualche settimana Elisabetta Gregoraci è impegnata sia con le registrazioni che con la conduzione di Battiti Live. Grazie a tale esperienza la soubrette calabrese ha dato dimostrazione di cavarsela anche nel panorama musicale.

Inoltre, l’ex gieffina recentemente ha inciso un singolo insieme al suo partener di lavoro Alan Palmiri. Tale iniziativa, però, ha scatenato la rabbia di una spettatrice che non ha perso tempo a puntare il dito contro l’ex di Flavio Briatore.

Per questo motivo ha voluto scrivere a Nuovo Tv, il magazine diretto da Riccardo Signoretti alla rubrica ‘La Posta’. “Ci mancava solo che si mettesse a fare la cantante… Ho scoperto che ha inciso una canzone con Alan Palmieri, insieme al quale già conduce Battiti Live, lo show che va in onda dalla Puglia. L’ho ascoltata e la trovo tremenda. Speriamo che la sua esperienza musicale finisca qui”, ha tuonato la donna padovana.

L’affondo anche come conduttrice

La spettatrice di Battiti Live non apprezza per nulla le doti canore di Elisabetta Gregoraci e per tale ragione ha voluto dire la sua attraverso una rubrica sul settimanale Nuovo Tv. Ma non è finita qui perché la signora padovana si è lamentata anche delle capacità di conduzione della 41enne calabrese.

A quel punto è intervenuto il giornalista Alessandro Cecchi Paone che ha preso le difese della soubrette. “Posso solo dirle che a me invece sta simpatica e la seguo volentieri, al di là delle canzoncine estive più o meno riuscite”. A tal proposito del brano cantato in coppia cin Alan Palmieri, il divulgatore scientifico ha scritto: “Non è un capolavoro”.

Il rimprovero di Alessandro Cecchi Paone

Con la prima puntata di Battiti Live in onda su Italia 1 Elisabetta Gregoraci ha riscosso un successo inaspettato. A qualcuno, però, non è piaciuta. Si tratta della spettatrice Eleonora da Padova, che però è stata rimproverata dal giornalista Alessandro Cecchi Paone sulla rubrica ‘La Posta’ sul periodico Nuovo Tv: “Quando ricevo una lettera come la sua mi metto letteralmente le mani nei capelli”.