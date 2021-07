Uomini e Donne, Gemma Galgani non lo nasconde più: “Penso spesso a un uomo”

Gemma Galgani pensa ad un uomo

Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che Gemma Galgani è una protagonista del Trono over da ben tredici stagioni. Nonostante tutto questo tempo lì dentro la dama torinese non è ancora riuscita a trovare la sua anima gemella. In più la 71enne ogni volta deve fare i conti con la sua acerrima nemica Tina Cipollari.

Nel nuovo numero del magazine del dating show di Maria De Filippi la piemontese ha ammesso di pensare ad un uomo. Di chi si tratta? “Il mio pensiero è andato spesso a Marco Firpo e una situazione molto romantica vissuta con lui. E’ un bel ricordo”, ha fatto sapere Gems.

La dama torinese bacchetta Tina Cipollari

Dopo la pausa estiva, come di consueto a settembre Uomini e Donne riaprirà i battenti, ma stavolta con una grande novità. Infatti, stando alle recenti dichiarazioni di Maria De Filippi, i tronisti la prossima edizione saranno solo ragazzi della porta accanto e non chi ambisce a diventare influencer.

Per quanto riguarda il Trono over senza ombra di dubbio ritroveremo Gemma Galgani che, nonostante le critiche ricevute ultimamente, sicuramente non mollerà la presa e cercherà in tutti i modi la sua anima gemella.

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la 71enne tornese ha voluto dare un consiglio alla sua acerrima nemica Tina Cipollari: “Deve fare il pieno di argomenti nuovi così da non ricorrere alle offese o ai pettegolezzi”. Inoltre ha detto la sua sul look della vamp frusinate: “Qualcosa di più fresco e informale, mica deve agghindarsi come fosse alla Scala di Milano”.

Gemma Galgani su Isabella Ricci

Riguardo la sua ostilità con Isabella Ricci, a Uomini e Donne Magazine Gemma Galgani ha asserito: “Non c’erano i presupposti”. Ricordiamo che le due protagoniste femminili del parterre senior si sono più volte scontrate nelle ultime puntata della stagione passata di Uomini e Donne. “Ma mi sembra che abbia superato la sua timidezza nei confronti dei social dove è molto attiva”, ha concluso la 71enne torinese.