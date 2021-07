Silvia Toffanin dice finalmente sui alle nozze a Pier Silvio Berlusconi ma ad una condizione

Silvia Toffanin e la sua creatura Verissimo

Una stagione televisiva da incorniciare per Verissimo. Infatti, qualche settimana fa Silvia Toffanin è andata in pausa estiva con un responso davvero positivo da l punto di vista degli ascolti. A partire da settembre, però, oltre alla versione pomeridiana del sabato pomeriggio di Canale 5, la conduttrice vicentina avrà uno spazio maggiore nella rete ammiraglia.

Infatti, lo storico format che ormai conduce da circa 15 anni andrà in onda anche la domenica pomeriggio. L’ex Letterina di Passaparola prenderà il posto di Domenica Live, il format di Barbara D’Urso che è stato cancellato dai palinsesti delle reti del Biscione.

Da settembre Verissimo sia il sabato che la domenica pomeriggio

Stando ad alcuni rumors che circolano nei corridoi Mediaset, convincere Silvia Toffanin non sarebbe stato facile e sembra che lo storico compagno Pier Silvio Berlusconi le abbia fatto una promessa davvero importante. La conduttrice veneta è particolarmente legata a Verissimo ed è un progetto nel quale crede molto. Infatti, in anni passati la donna ha addirittura rifiutato altre proposte professionali, come la conduzione di Temptation Island Vip e Amici Celebrities, offerta dalla collega Maria De Filippi.

Lo stesso vicepresidente del Biscione, durante la presentazione dei nuovi palinsesti, ha ammesso di aver faticato di non poco per convincere la madre dei suoi fugli. Ora però, stando alle indiscrezioni riportate dal periodico Nuovo, Berlusconi Jr sarebbe riuscito a strappare un sì alla compagna in cambio del matrimonio.

Doppia conduzione in cambio delle nozze: il rumor

Per la cronaca, Silva Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono legati sentimentalmente dal 2002 e hanno due figli, ma non sono ancora convolati a nozze. Più volte si è parlato di matrimonio tra la conduttrice di Verissimo e l’Amministratore Delegato di Mediaset ma di fatto il grande passo non c’è mai stato.

La professionista veneta, dunque, stando a quello che si legge sul magazine diretto da Riccardo Signoretti, avrebbe accettato di raddoppiare l’appuntamento con Verissimo, sabato e domenica pomeriggio, proprio in cambio del matrimonio. Sarà davvero così?