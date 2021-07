Andrea Zenga e Rosalinda parlano dell’intimità: “Abbiamo sfruttato tutti i metri di casa”

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò parlano di intimità

La storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò dopo la loro esperienza al Grande Fratello Vip 5 sta proseguendo nel migliore dei modi. I due ex gieffini, una volta archiviata quella esperienza seguita h 24 dalle telecamere, hanno deciso di vivere il loro amore lontano dai riflettori.

In una recente intervista rilasciata al periodico Chi, la 28enne messinese e l’agente immobiliare ha fatto un primo bilancio di questi mesi d’amore passati sempre insieme, facendo una clamorosa ammissione che riguarda il loro rapporto sotto le coperte.

I due ex gieffini parlano di cosa accade sotto le lenzuola

Nello specifico, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò intervistati dal periodico diretto da Alfonso Signorini si sono sbilanciati, parlando per la prima volta anche di cosa accade nella loro camera da letto. Tra i due ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5, al momento la situazione va alla grande. Inoltre, il figlio dell’ex portiere dell’Inter ha ammesso che la sua dolce metà riesce a sedurlo anche solo con un semplice sguardo.

“Potrebbe avere anche il pigiama della nonna, che mi farebbe venire voglia lo stesso”, ha asserito il ragazzo, confermando così di essere molto attratto dalla 28enne messinese che all’interno del loft più spiato d’Italia è stata in grado di fare breccia nel suo cuore.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò e la loro situazione economica

Intervistati dal settimanale Chi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno detto: “Siamo due innamorati che i 35 metri quadrati di casa di Andrea, li hanno sfruttati tutti e intendo in ogni senso”. In poche parole, da quando sono usciti dalla casa di Cinecittà i due ex gieffini non si sono risparmiati in camera da letto. Lasciandosi andare alla passione travolgente che li unisce.

Sempre nel magazine diretto da Alfonso Signorini, l’attrice e il fidanzato hanno parlato della loro situazione finanziaria. Infatti, hanno ammesso che molta gente, crede che coloro che hanno partecipato al GF Vip una volta usciti vivano di rendita. “Le persone sono convinte che per tre anni prendi uno stipendio fisso”, ha asserito il personal trainer dicendo anche che questa non è affatto la realtà. Infatti, entrambi devono lavorare per riuscire ad andare avanti.