Samantha Curcio svela i motivi della fine della storia con Alessio Ceniccola: “Non riesco a stare in una storia dove manca tutto” (VIDEO)

Nel corso della notte appena trascorsa, Samantha Curcio ha svelato tutti i motivi per i quali la storia con Alessio è giunta alla fine. Erano settimane che tra i due vigeva il gelo e che i fan erano curiosi di sapere cosa stesse accadendo.

Le recenti foto trapelate sull’ex corteggiatore di Uomini e Donne, in cui appariva in compagnia di un’altra donna, poi, non hanno fatto altro che acuire divergenze già esistenti. Scopriamo, dunque, tutto quello che hanno rivelato i due ragazzi.

I motivi della fine della storia tra Samantha e Alessio

Questa notte, Samantha si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram in cui ha svelato i motivi relativi alla fine della storia con Alessio. La ragazza è sembrata piuttosto affranta e non ho potuto fare a meno di lasciar trapelare un velo di tristezza. Secondo quanto emerso, la relazione tra i due è giunta al capolinea di alcune mancanze da parte di lui. Stando a quanto emerso, sembra che Alessio sia stato manchevole di molte attenzioni. Non c’erano messaggi di buongiorno e di buonanotte mossi dal desiderio di condividere un pensiero gentile con l’altra persona.

Mancavano baci, carezze e abbracci sintomo di un rapporto sano è sincero. In poche parole, Samantha si sentiva impelagata in una relazione unilaterale. Quelle foto trapelate qualche giorno fa, inoltre, non sono state altro che una goccia in mezzo ad un oceano già pieno di problemi. Tra i due, infatti, le cose non andavano affatto bene da diverso tempo. Ad ogni modo, da quando uscirono quelle foto, i due non si sono più visti. (Continua il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha Curcio (@la_samanthide)

Il gesto della Curcio e la reazione di Ceniccola

Nel corso del suo sfogo, Samantha ha svelato che i motivi che hanno spinto la storia con Alessio verso la fine risiedono anche in enormi diversità caratteriali tra loro. I due hanno dei modi di vivere e dei vissuti troppo diversi per poter essere compatibili. La Curcio si è resa conto di essere giunta al capolinea nel momento in cui ha ripescato una foto dal suo archivio e l’ha pubblicata sul suo profilo per simulare un’uscita serale.

Tutto questo, per nascondere il fatto che avesse trascorso un’altra sera a casa a differenza del suo fidanzato che, invece, è solito andare per locali. Con questo gesto, la ragazza ha ammesso di sentire di aver toccato il fondo. Malgrado questo, però, Samantha invitato tutti i suoi fan a non scagliarsi contro Alessio. Questo, però, è stato inevitabile, sta di fatto che il ragazzo ha reagito con un video, riportato di seguito.