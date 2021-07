Temptation Island cambia programmazione: quando andrà in onda e i motivi (FOTO)

Temptation Island si accinge ad effettuare il giro di boa e, per l’ultima settimana di messa in onda, si è deciso di cambiare programmazione. Attualmente dovrebbero essere in calendario gli ultimi tre appuntamenti con il programma incentrato sulle tentazioni.

In queste ore, però, sono trapelate delle informazioni in merito ai giorni di messa in onda. Scopriamo nel dettaglio quali sono le variazioni e, soprattutto, quali sono i motivi di tale decisione.

Il cambio di programmazione di Temptation Island

A partire dall’ultima settimana di luglio, Temptation Island cambierà programmazione. Fino a questo momento, compreso l’appuntamento di domani, lunedì 19 luglio, il reality show è andato in onda, come di consueto, nella serata del lunedì. Dalla settimana successiva, invece, il programma verrà trasmesso con un doppio appuntamento settimanale. Questo, quindi virgola implica il fatto che sono previste due messa in onda, una lunedì 26 luglio e l’ultima martedì 27 luglio.

In tale giorno, dunque, andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione del reality show incentrato sull’amore e sui tradimenti. L’orario di messa in onda è sempre lo stesso, ovvero, a partire dalle 21:30 circa. In questi ultimi due appuntamenti scopriremo come si saranno evolute le storie di tutti i protagonisti che hanno deciso di mettersi in gioco. (Continua dopo la foto)

Le motivazioni di questa decisione

Per quanto riguarda le motivazioni che hanno spinto Mediaset ad effettuare un cambio di programmazione relativo agli ultimi appuntamenti di Temptation Island, esse sono le seguenti. Molto probabilmente, lo staff ha scelto di far terminare il programma nel mese di luglio, senza protrarsi fino ad agosto. Se non fosse stata attuata questa variazione, infatti, l’ultima puntata sarebbe andata in onda il 2 agosto.

Si tratta di una decisione che spesso prende Maria De Filippi e il suo staff per cercare di conciliare con i tempi televisivi. Per quanto riguarda gli ascolti delle ultime puntate trasmesse, invece, i risultati pare non siano stati molto soddisfacenti. L’edizione di quest’anno, malgrado i presupposti fossero davvero alti, non è riuscita a soddisfare appieno le esigenze dei telespettatori. Non ci resta che attendere per vedere se le ultime puntate riusciranno a far risalire la curva degli ascolti in modo da donare nuovo lustro alla trasmissione. Molto probabilmente, infine, nell’ultimo appuntamento scopriremo anche cosa è accaduto qualche tempo dopo alle coppie uscite da Temptation Island.