Maria Teresa Ruta diventa cantate: la sua hit ‘Mi sveglio ballando’ (VIDEO)

Maria Teresa Ruta debutta col singolo ‘Mi sveglio ballando’

Dopo aver fatto la giornalista sportiva, la conduttrice e recentemente anche la concorrente del Grande Fratello Vip 5, ora Maria Teresa Ruta si è gettato su un altro campo, ovvero quello della musica. Una nuovo professione per l’ex moglie di Amedeo Goria che, con la sua hit estiva “Mi sveglio ballando”, sta spopolando in rete e su Youtube. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

L’ex gieffina si butta nel mondo della musica

Come tutti ben sanno Maria Teresa Ruta ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip come concorrente insieme alla sua primogenita Guenda Goria. La conduttrice ha resistito fino a poche settimane dalla finalissima e dove è stata presa di mira dai suoi compagni d’avventura che non si sono risparmiati a nominarla.

Uscita dalla casa più spiata d’Italia, dopo aver partecipato alla numerose trasmissioni che parlano del GF Vip, la donna ha deciso di darsi alla musica, pubblicando il suo nuovo singolo. Il brano in questione si intitola “Mi sveglio ballando” e il video, annunciato dalla madre di Guenda Goria dal suo profilo Instagram, è disponibile su Youtube. (Continua dopo il video)

Ex gieffini che hanno debuttato con dei singoli

La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha sfornato una serie di musicisti. Infatti, gran parte dei concorrenti una volta varcata la famosa porta rossa della casa di Cinecittà si sono gettati a capofitto nel mondo della musica.

Infatti, oltre all’ex gieffina Maria Teresa Ruta hanno precedentemente pubblicato i propri singoli ex inquilini come: l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli, la conduttrice Stefania Orlando e il chirurgo dei vip Giacomo Urtis. Ora c’è da vedere se una delle hit degli ex partecipanti del GF Vip 5 riuscirà ad imporsi come tormentone estivo 2021.