Alessia Marcuzzi in mutandine senza reggiseno: “Me lo ha chiesto mio marito…”(FOTO)

Alessia Marcuzzi via da Mediaset dopo 25 anni

Qualche settimana fa Alessia Marcuzzi ha lasciato tutti a bocca aperta per la comunicazione che ha fatto sui suoi canali social. In pratica, la conduttrice romana dopo ben 25 anni di carriera ha deciso di lasciare Mediaset. Al momento non si conoscono le cause ma, stando alle dichiarazioni del vicepresidente Pier Silvio Berlusconi, pare che si tratti di accordi contrattuali.

Ora gira voce che la donna possa sbarcare nella piattaforma Discovery, in più il prossimo anno insieme ad Amadeus e Gerry Scotti potrebbe condurre il Festiva di Sanremo. Ma nelle ultime ore la Pinella è tornata a far parlare di sé per una foto molto piccante condivisa su Instagram.

La Pinella si mostra in slip e senza reggiseno

Qualche ora fa Alessia Marcuzzi ha condiviso una foto bollente su Instagram che in pochi minuti ha fatto il giro del web diventando virale. Nello scatto in questione, l’ex conduttrice de Le Iene Show, in Sicilia in vacanza con il marito si è mostrata seduta su uno scoglio, con un outfit davvero mozzafiato.

In poche parole la professionista romana si è fatta vedere dai follower solo con un paio di mutandine addosso. La Pinella si è mostrata in topless da urlo e indossa solo un paio di slip. La conduttrice in modo malizioso ha scritto: “Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto ‘spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa’. Non dirmelo due volte😂 #postomagico #sicily”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

La reazione del popolo del web

Dopo la condivisione dello scatto da parte di Alessia Marcuzzi non sono mancati i commenti da parte dei follower. Infatti, sotto il contenuto in questione si legge: “Stupenda, una ventenne”. Ma anche: “La più bella di tutte”. E c’è chi ci ha ironizzato su scrivendo: “Un nobel subito a tuo marito, sei esplosiva”.

Tra i tanti complimenti, spunta anche qualche critica da parte dei soliti leoni da tastiera: “L’hai fatto perché l’ha fatto la Canalis?”. E ancora: “L’hai copiata?”. Resta il fatto che in pochissimo tempo il post ha ricevuto un boom di cuoricini rossi e altre reazioni.