Barbara D’Urso mostra il lato B sui social, fan furiosi: “Smettila, sei anziana” (FOTO)

Barbara D’Urso in vacanza in attesa di tornare in tv

In attesa di vederla di nuovo sul piccolo schermo con Pomeriggio Cinque, al momento Barbara D’Urso si sta godendo le sue ferie estive. Tuttavia, la professionista napoletana è sempre particolarmente attiva sui suoi canali social, condividendo ogni giorno delle foto e dei video.

A tal proposito, qualche ora fa Carmelita ha postato uno scatto davvero molto piccante che ha scatenato la rabbia del popolo del web. La 64enne partenopea ha messo in bella mostra il suo lato B provocando non solo delle polemiche ma l’hanno accusata di aver modificato per l’ennesima volta l’immagine. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Barbara D’Urso si mostra in costume: piovono critiche

In piena estate, Barbara D’Urso ha spiazzato tutti i suoi sostenitori condividendo una foto molto sexy sia sul suo profilo Instagram che Facebook. La padrona padrona di casa di Pomeriggio Cinque si è mostrata di spalle, con addosso un costume intero che mette in risalto il suo lato B.

Nonostante i suoi 64 anni, Carmelita presenta ancora un fisico davvero invidiabile alle ragazzine. Tuttavia, in tanti hanno accusato la conduttrice napoletana di aver fatto ricorso al Photoshop. “Neanche una ventenne così tonica, Photoshop a gogo”, ha scritto un internauta dopo aver visto lo scatto inedito condiviso da Lady Cologno. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La reazione del popolo del web allo scatto di Carmelita

Ma i commenti negativi nei confronti di Barbara D’Urso non sono terminati qui. Infatti, sempre sotto il post in questione sono spuntati anche: “Ma smettila, tanto sono 65 anni. Rientri nella fascia anziana”. Oppure: “Ma le onde sfocate sulla coscia? Almeno usatelo bene Photoshop”.

Mentre un altro internauta ha fatto intendere che la padrona di casa di Pomeriggio Cinque abbia utilizzato il Photoshop: “Cambia grafico, perché il fotoritocco va fatto bene”. Ovviamente, come al solito la diretta interessata non ha replicato alle recenti critiche proseguendo dritta per la sua strada.