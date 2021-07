Awed all’Isola dei Famosi, la confessione: “Ho tradito me stesso”, il motivo

Awed fa una confessione inaspettata

Senza ombra di dubbio gran parte della vittoria di Awed a L’Isola dei Famosi 15 è dovuta al sostegno da parte dei suoi numerosi follower che in questi anni lo hanno seguito sia su YouTube che su Instagram. Chi ha seguito il suo percorso in Honduras sa perfettamente che non è stato una passeggiata. Simone Paciello in quei tre mesi ha avuto dei momenti molto difficili sia dal punto di vista fisico che mentale.

Nel nuovo numero del magazine Voi è contenuta una lunga intervista allo Youtuber dove quest’ultimo è tornato a parlare del reality show di Canale 5 facendo una confessione inattesa.

“Forse a pensarci bene mi rimprovero quelle due settimane in cui ho litigato con Gilles, Vera e il resto del gruppo. Ho tradito me stesso e rivedendomi non mi sono riconosciuto. E’ facile ora parlare con il senno di poi, ma sono riuscito a tornare sui miei passi”, ha dichiarato l’influencer napoletano.

Lo Youtuber lo vedremo in televisione come opinionista?

La vittoria de L’Isola dei Famosi 2021 ha comportato un grande successo a Simone Paciello, alias Awed. Ora, a distanza di qualche settimana da quel trionfo in molti si chiedono se il giovane napoletano possa trovare spazio sul piccolo schermo.

Intervistato dal periodico Voi, lo Youtuber ha affrontato l’argomento dicendo che in futuro sicuramente non farà l’opinionista. “Non mi sentirei a mio agio perché ritengo che ci siano già opinionisti degni di nota che sanno fare il proprio lavoro. Un opinionista reagisce più di pancia e per questo Andrea Cerioli potrebbe essere adatto”, ha confessato il ragazzo.

Simone Paciello parla del sogno del suo cassetto

Sempre nella medesima intervista al periodico Voi, il vincitore de L’Isola dei Famosi 15 ha svelato qual’è il suo sogno nel cassetto. “Il mio sogno è quello di fare il comico. Mi affascina anche il mondo della conduzione”, ha dichiarato Awed. Nel frattempo, in un’altra occasione l’influencer napoletano ha raccontato di essere stato vicino allo svenimento a causa del forte dolore.