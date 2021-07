Maria Elena Boschi e Giulio Berruti foto appassionate all’Isola di Ponza

Maria Elena Boschi, le foto in barca insieme all’ex Bonifazi

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono stati fotografati insieme mentre si godono la vacanza estiva a bordo di uno yacht in Italia, all’Isola di Ponza. La coppia ha ufficializzato la relazione un anno fa, per loro questa è la seconda estate insieme. Qualche mese fa i due hanno fatto le relative presentazioni in famiglia, oggi vivono il loro amore indisturbati alla luce del sole.

Tra i due baci, carezze e coccole ma anche degli amici tra i quali il deputato Luciano Nobili ed il senatore Francesco Bonifazi, con il quale Maria Elena ha vissuto una relazione qualche anno fa. La deputata lavorava per il suo ufficio legale quando tra loro è improvvisamente scoppiato la passione. Dopo la relazione sentimentale, terminata in breve tempo, è rimasta una bella amicizia. (Continua dopo la foto)

Come e quando si sono innamorati Maria Elena e Giulio

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti inizialmente erano soltanto amici. Si sono incontrati nel 2019 per via di amici in comune; erano insieme in un cocktail bar al centro di Roma, quando hanno iniziato a parlare scoprendo una particolare sintonia. Da quel momento in poi hanno scelto di tenersi in contatto. E’ stato l’attore a fare il primo passo inviando un messaggio alla Boschi, che ha dato il via ad una lunga serie di telefonate ed sms.

Sono stati visti insieme durante un evento milanese, al Salone del Mobile, sempre nel 2019. Poi hanno partecipato ad una festa organizzata per Maurizio Cat- telan. Erano sin da subito molto affiatati e complici ma Berruti era fidanzato con l’attrice austriaca Francesca Kirchmair con la quale ha anche convissuto negli Stati Uniti.

Il sogno nel cassetto: diventare genitori e convolare a nozze

Della coppia si è mormorato tanto, si è discusso, sono state fatte parecchie ipotesi, il mondo del gossip ha dedicato loro non poche copertine fin quando hanno ufficializzato il sentimento. Oggi come allora sono molto riservati e per questo cercano di mantenere private le loro vite.

Lui ha raccontato soltanto di essere rimasto subito folgorato dalla bellezza e dall’intelligenza di lei. Lei si è innamorata della bellezza e del suo modo di essere puro e buono ma soprattutto brillante, di buona famiglia, serio e rispettoso. Il sogno nel cassetto della coppia è metter su famiglia. La Boschi vorrebbe diventare mamma accanto al suo compagno. Nel frattempo non è da escludere nemmeno l’ipotesi del matrimonio.