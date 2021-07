Alessio Ceniccola e Samantha Curcio si sono lasciati, lei annuncia e lui sbotta: “Mi hai offeso” (FOTO)

Alessio Ceniccola e Samantha Curcio si sono lasciati

Non sono passati nemmeno due mesi da quando nello studio di Uomini e Donne, la prima tronista curvy della storia del dating show di Maria De Filippi sceglieva il corteggiatore Alessio Ceniccola. Nella giornata di domenica la romana Samantha Curcio attraverso il suo account Instagram ha annunciato ai follower la rottura definitiva con il fidanzato.

L’annuncio di Samantha Curcio

Attraverso il suo profilo Instagram, l’ex tronista Samantha Curcio ha scritto che sono le cinque del mattino, dell’undicesima notte in cui lei non riesce a dormire per l’angoscia che la divora. Ha voluto scrivere il post a quest’ora perché è come se si sentisse al riparo, perché immagina tutti a dormire, perché questo mondo virtuale. In questa circostanza, la fa molta paura. L’ex volto del Trono classico ha detto di essere una ragazza normale con una vita normale.

Quindi, non avrebbe mai pensato di dover scrivere questo, e, invece, la vita è imprevedibile. “Mi ero concessa di essere vulnerabile, avevo avuto il coraggio di togliere il mio scudo e abbassare ogni difesa. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno ed anche quello della buonanotte.

Nemmeno in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci e attenzioni di nessuna natura. Non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi. Non riesco a stare ad aspettare, perché credo che l’amore forte vada contro qualsiasi legge naturale, credo annulli qualsiasi forma di orgoglio e di egoismo”, ha detto la ragazza. (Continua dopo il post)

La replica di Alessio Ceniccola

La replica dell’ex fidanzato Alessio Ceniccola non è tardato ad arrivare. Infatti, anche lui su Instagram ha scritto di essersi addormentato pensando al momento in cui l’avrebbe rivisto. Dopo questa tempesta nata da una goccia d’acqua, che ha cercato di asciugare subito. Ma che non gli è stata possibile fare perché bloccato sia materialmente sia mentalmente dalle brutte frasi offensive, che non merito e che mi hanno profondamente ferito.

“Non sei riuscita ad aspettare di guardarmi negli occhi e, dirmi che tutte quelle cose brutte che mi hai scritto non le pensavi, ma che erano state dettate dalla rabbia, come invece mi hanno detto persone che ti conoscono con le quali ti sei confidata. Hai esternato i tuoi sentimenti al pianeta social, che dici di non amare, ma con il quale hai preferito interagire prima di farlo con me. Ho vissuto una favola vera intensa unica, dove i nostri mondi, che definisci diversi, avevano cominciato a incontrarsi, una volta tu nel mio una volta io nel tuo. Il tempo avrebbe detto se potevamo diventare un unico mondo”, ha scritto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Ecco il post integrale: