Amici, Luca Zanforlin cacciato dopo una lite con Maria De Filippi? Lui: “Scoop gossipparo da due soldi”

Lite tra Zanforlin e De Filippi? Parla l’autore tv

Tempo fa era stata sganciata una bomba mediatica che parlava di un ex autore televisivo di Amici e la sua datrice di lavoro Maria De Filippi. Veramente tra quest’ultima e Luca Zanforlin ci sarebbero stati attriti in passato? Il diretto interessato recentemente ha rilasciato una lunga intervista al portale web PiùDonna dove ha voluto fare una volta e per tutte chiarezza.

Stando alle dichiarazioni dello scrittore, che a settembre tornerà nel talent show, ha detto che di vero non c’è proprio nulla, si tratta di una fake news circolata su vari siti. “A mettere in giro questa voce ci ha pensato qualche giornalista a caccia di uno scoop gossipparo da due soldi…Noi siamo a posto…”, ha detto l’uomo al sito internet.

Luca Zanforlin non ha mai litigato con Queen Mary

Le dichiarazioni di Luca Zanforlin sono completamente all’opposto delle indiscrezioni che da tempo circolavano in rete. L’autore televisivo ha un rapporto splendido con Maria De Filippi. “Io e lei sappiano cosa siamo l’uno per l’altra. Lavorare con lei è stimolante, ma anche impegnativo”, ha fatto sapere lo scrittore al portale web PiùDonna. In poche parole, non ci sono stati mai degli attriti tra loro e nemmeno nessuna lite.

Tra la regina della televisione italiana e l’autore fila liscio come l’olio, ma spesso alcuni siti mettono in giro delle fake news solo per ottenere più click. Luca Zanforlin, infatti, ha confessato: “Non ho mai incontrato nessuno come lei. Che è la Tv. Il suo approccio sul prodotto è unico ed è questo che la rende la regina della Tv…”.

Maria De Filippi impegnata con le registrazioni di Tu sì que vales

Nel frattempo, Maria De Filippi in questi giorni è molto impegnata con la registrazione della nuova edizione, l’ottava, di Tu sì sue vales, che andrà in onda ad ottobre in prima serata su Canale 5.

Dopo l’assenza della prima puntata, anche Belen Rodriguez, che con un post su Instagram ha annunciato l’arrivo nella Capitale dopo la nascita della sua secondogenita Luna Mari. Quest’ultima è la figlia nata dalla storia d’amore con il 26enne Antonino Spinalbese che la soubrette argentina ha conosciuto a Milano lo scorso anno.