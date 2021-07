Laura Chiatti lancia una frecciatina social, voci di crisi con Marco Bocci

Laura Chiatti al centro della cronaca rosa per la presunta crisi con il marito

Laura Chiatti è la protagonista della cronaca rosa di questi ultimi mesi. Giornali, pagine online, social network si sono concentrati su di lei e sull’attore Marco Bocci. Non si parla d’altro che della loro relazione che secondo voci di corridoio starebbe attraversando un brutto e grave momento di crisi. Il rapporto tra i due si sarebbe raffreddato tanto da allontanarli nonostante siano ormai diventati marito e moglie ed anche genitori di due bambini.

Marco e Laura sono attivi sui social, da sempre, ancora prima di dare inizio alla loro relazione. Proprio su Facebook ed Instagram hanno esternato l’amore l’uno nei confronti dell’altra mostrandosi innamorati più che mai, uniti come in una favola. Hanno fatto battere il cuore di migliaia di follower che hanno tifato per loro.

Proprio dai social adesso però arrivano voci sempre più insistenti che hanno a che fare con una crisi legata ad una collega di Marco. Secondo i social Laura avrebbe perso la pazienza allontanandosi da lui una volta per tutte. Ciò che ha dato conferma è il fatto che per giorni nessuno dei due ha condiviso eventi della propria vita privata, nemmeno il 5 luglio il giorno del loro anniversario di matrimonio. I fan si aspettavano dichiarazioni d’amore, foto, frasi di qualunque genere, come sono soliti fari normalmente. Invece la giornata è giunta al termine senza alcuna dichiarazione.

La frecciatina di Laura sotto un post Instagram

Qualche ora fa Laura Chiatti ha deciso di esporsi lanciando una frecciatina chiara contro coloro che parlano troppo, a vanvera, di cose che in realtà non sanno. Poi ha spiegato con ironia che parlarsi tramite social non le appartiene, definendo questo modo di interloquire “la nuova frontiera del disagio sentimentale”.

Non è scesa nel dettaglio ma in qualche modo ha lasciato intendere che quelle relative ai social non sono delle prove che dimostrano che tra lei e il marito sia in atto una crisi o qualcosa di più.

Le prove della separazione dei due attori

I fan della coppia però non parlano a vanvera. A scatenare il panico su Instagram è stata la foto di Marco Bocci al ristorante insieme alla sua collega ed amica Giulia Michelini. A confermare che qualcosa stesse andando per il verso sbagliato era stato anche Amedeo Venza qualche giorno fa. (Continua dopo la foto)

Proprio lui aveva dichiarato di essersi accorto che Marco Bocci ha smesso di seguire la moglie sui social. L’amica Giulia, della quale Venza aveva preferito non fare il nome, invece è una tra le fan più attive dell’attore soprattutto nell’ultimo periodo. Il suo nome compare spesso tra like e commenti che in modo misterioso sono scomparsi nelle ultime ore.