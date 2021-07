Riki, le rivelazioni choc dopo la morte di Michele Merlo

Riki grande amico di Michele Merlo, con lui ha condiviso l’esperienza ad Amici

Riki, vero nome Riccardo Marcuzzo, ha partecipato ad Amici durante l’edizione 2016/2017 la stessa che lanciò Michele Merlo, cantante deceduto ad inizio giugno 2021. Aveva soltanto 28 anni, morto a causa di una leucemia fulminante. Riki ha mantenuto il silenzio per circa un mese, soltanto oggi il 29enne milanese ha deciso di dedicare all’amico qualche parola per ricordarlo dopo la tragica scomparsa. Lo ha fatto mediante un post su Instagram.

I suoi follower gli hanno chiesto più volte di Michele, del rapporto che lo legava al cantante, ma Riki non aveva mai risposto. Oggi è pronto a rivelare di vivere con un grande rimpianto, l’unico della sua vita, il peggiore che potesse portare con sé.

Michele gli aveva chiesto di vedersi qualche tempo prima della morte mentre Riki si trovava a Vicenza per un in store. Non erano riusciti a vedersi e adesso il senso di colpa lo spinge a pensare che in quel caso avrebbe potuto fare di più e dargli di più perchè era uno dei pochi veri amici che meritano.

Manifestazioni di affetto continue da parte di personaggi famosi, famiglia e fidanzata

Nonostante sia trascorso un mese dalla morte di Michele, le manifestazioni d’affetto proseguono da parte di tutti, personaggi famosi e non. Il dolore più grande è quello dei genitori, Domenico e Katia, che continuano ad affermare che per loro non c’è più motivo per vivere, Michele era figlio unico.

A soffrire è anche Luna Shirin Rasia, la fidanzata di Merlo che condivide dediche toccanti per il suo grande amore su Instagram, tra le ultime foto una in cui il ragazzo è alla guida e a fianco allegata c’è la poesia dell’artista che è stata recitata in occasione del funerale. E poi immancabile Emma che gli dedica dolci pensieri e parole. Lei è stata per lui come una sorella.

Il ritiro di Riki dalle scene, l’artista è all’opera

Riki è tornato attivo da poche settimane. Non si parlava più di lui da settimane ovvero da quando aveva scelto di allontanarsi dal mondo della musica. E’ trascorso un anno dalla sua ultima esibizione. L’ultimo album lanciato è del 2020, si intitola Popclub, promosso con il singolo Litighiamo.

Successivamente il cantante ha deciso di prendersi una pausa lavorativa non per riposarsi ma perchè sta lavorando alla realizzazione di nuovi brani. Sta anche dedicando del tempo agli affetti ed alla sua fidanzata Ella Ayalon, con cui ha da poco iniziato una convivenza a Milano.