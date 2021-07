“Barbara D’Urso noiosa”: ex concorrente di Amici stronca le sue trasmissioni (FOTO)

Ex di Amici contro i programmi di Barbara D’Urso

E mentre Barbara D’Urso si sta godendo le vacanze estive condividendo anche degli scatti piccanti, nelle ultime ore un ex volto di Amici di Maria De Filippi si è scagliata contro di lei. Arrivano delle dure parole nei confronti di Carmelita dalle pagine della rivista Vero Tv.

Nello specifico, nella rubrica Telecomando Vip dedicata a personaggi del mondo dello spettacolo, nel nuovo numero è intervenuta Cassandra De Rosa, ex allieva del talent show targato Fascino PGT. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confidato.

L’ex allieva elogia i format di Maria De Filippi

Per chi non lo ricorda, Cassandra De Rosa ha partecipato come cantante alla settima edizione di Amici di Maria De Filippi, arrivando anche in finalissima. All’epoca la ragazza aveva 21 anni, ora invece ne ha 33 e continua ancora a vivere di musica. Tuttavia, in questi anni rispetto ad altri talenti usciti dalla scuola televisiva non è riuscita a sfondare come cantante.

Nonostante siano passati tantissimi anni la donna è una fan accanita delle trasmissioni condotte da Queen Mary, mentre nutre delle riserve su quelli guidati da Barbara D’Urso. Infatti segue sempre Amici e Temptation Island, prodotti dalla Fascino, per passare delle serate in leggerezza. In più, ha rivelato di essere una patita delle serie televisive, in particolare quelle di genere poliziesco, ma anche dei documentari presentati dal grande divulgatore scientifico Alberto Angela. (Continua dopo il post)

L’affondo di Cassandra De Rosa su Barbara D’Urso

Mentre, nei confronti dei programmi televisivi condotti da Barbara D’Urso, l’ex allieva di Amici Cassandra De Rosa ha avuto più di qualcosa da ridire. Alla domanda del giornalista del magazine Vero Tv su cosa non le piacesse del piccolo schermo, la cantante ha risposto indicando tutte le trasmissioni di Carmelita che dalla prossima stagione tv dovrà fare a meno di due format su tre.

Nulla contro di lei come persona, ha detto la ragazza diventata popolare nel talent show di Maria De Filippi, ma i suoi programmi li considera abbastanza noiosi. Preferirebbe rivedere in televisione le serie Anni Novanta come Beverly Hills 90210.