Federica Panicucci e Francesco Vecchi sostituiti da Simona Branchetti: Mediaset corre ai ripari

Novità nel mattino di Canale 5

Arrivano delle grandi novità nel mattino di Canale 5. Infatti, dopo anni di rumors su possibili messa in onda di Mattino 5 Estate, ora Mediaset ha messo in cantiere un nuovo programma. A sganciare la bomba mediatica ci ha pensato il portale web Davide Maggio.

Il noto blogger ha anticipato che da lunedì prossimo, 26 luglio 2021, sulla rete ammiraglia del Biscione debutterà un inedito esperimento condotto dalla giornalista del Tg5 Simona Branchetti. Quindi, quest’ultima prenderà il posto della fascia che per quasi tutto l’anno è guidata dal duo Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

La giornalista Simona Branchetti alla guida di un programma mattutino

La nuova trasmissione d’informazione di Canale 5 aprirà il palinsesto giornaliero a partire dalle ore 8.45, subito dopo il Tg5 delle 8. Quindi si protrarrà per un paio d’ore, fino alle 11. In quello spazio, la giornalista Simona Branchetti, già volto del telegiornale delle ore 13, si occuperà d’attualità e notizie del giorno, tenendo vivo lo slot in questione.

Infatti, durante l’estate questa fascia oraria di solito è occupata da film oppure documentari. Ovviamente tale format terminerà a settembre, con l’arrivo della nuova stagione di Mattino 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che fino allo scorso giugno hanno registrato un’edizione record in termini d’ascolti.

Simona Branchetti sfida Uno Mattina Estate e Dedicato

Il nuovo appuntamento su Canale 5, di cui ancora non si conosce il nome, farà così da contraltare alla programmazione della tv di Stato, che da settimane a quell’ora propone Uno Mattina Estate e a seguire Dedicato con l’attrice Serena Autieri. La giornalista Serena Branchetti poi passerà la linea alle repliche di Forum con Barbara Palombelli.

“Sarà un inedito esperimento in onda dalle 8.45 alle 11 del mattino…”, si legge sul portale web Davide Maggio. Chi vincerà questa difficile sfida Auditel? Staremo a vedere tra una settimana esatta quali saranno gli ascolti di questo esperimento televisivo.