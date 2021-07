Serena Enardu, l’amaro sfogo: “Non è facile, non sarà un compleanno semplice”

Serena Enardu e un compleanno sottotono

Il 19 luglio è il giorno del compleanno di Serena Enardu. Tuttavia, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha trascorso la giornata nel migliore dei modi perché c’è qualcosa che la turba. Per questo motivo l’ex di Pago ha avuto un amore sfogo sul suo account Instagram.

L’ex partecipante di Temptation Island non ha nascosto ai tutti coloro che la seguono sul noto social network di essere particolarmente dispiaciuta per il fatto di non poter passare il suo compleanno con la sorella gemella Elga. Infatti, sul suo canale ha ammesso: “Non sarà un compleanno semplicissimo perché non è facile”.

Il ringraziamento ai follower

Come ogni mattina, anche lunedì 19 luglio l’ex tronista di Uomini e Donne ha dato il buongiorno a tutti i follower di Instagram. Subito dopo Serena Enardu riferendosi al suo compleanno ha rivelato: “E’ dalle otto che rispondo ai vostri messaggi di auguri. Mi avete fatto emozionare tantissimo tutti, specialmente Elga. Grazie di cuore e del fatto che mi avete fatto rendere conto che sono già vecchissima”. Sarà un compleanno lontano sia dalla sorella gemella Elga che dal suo ex compagno Pago Pacifico.

Serena Enardu parla della gemella Elga

Su Instagram, Serena Enardu ha manifestato tutta la sua amarezza per non poter il suo 44esimo compleanno insieme alla gemella Elga. A tal proposito, l’ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto: “Lo so che tanti di voi hanno passato il compleanno da soli, ma per me e Elga e un po’ particolare la cosa. Comunque grazie a tutti. A mezzanotte mi avete tempestato di messaggi, io già dormivo”.

Qualche ora prima l’influencer ha risposto ad alcuni quesiti che i seguaci le hanno post con l’apposita funzione su Instagram. Un follower le ha espressamente chiesto se per caso fosse fidanzata.

A quel punto lei ha replicato così: “No, secondo me non sarà un impresa facile. Chi se ne frega”. Riguardo la sorella che è isolata per la positività al virus, ha asserito: “Non piangere basto io oggi. Anche se non saremo insieme non è importante. La cosa più importante è l’amore tra di noi. Ti voglio bene”. Infine, la Enardu ha concluso il suo intervento social in questo modo: “Avete presente un leone in gabbia? Sono io oggi. Solitamente mi occupo sempre io dell’organizzazione del compleanno mio e della mia sister, invece sono bloccata e non posso fare nulla”.