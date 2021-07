Miryea Stabile, il retroscena su Ignazio Moser: “All’Isola è stato un assassino”

Miryea Stabile rivela che Ignazio ha ucciso una razza in Honduras

Recentemente gli ex naufraghi Ignazio Moser, Miryea Stabile e Isolde Kostner si sono rincontrati tra le Dolomiti, in Alta Badia. Naturalmente gli ex concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021 hanno approfittato della situazione per fare una serie di Stories sui loro rispettivi profili Instagram per mostrare le loro giornate ai rispettivi seguaci.

Ad un certo punto però, l’ex Pupa ha voluto svelare un clamoroso retroscena sul fidanzato di Cecilia Rodriguez in Honduras. Nello specifico, ha confessato che un giorno ha ucciso una razza, ovvero un animale protetto. “Una volta ha ucciso una razza…E non è mai andata in onda…”, ha detto la ragazza che immediatamente dopo in modo ironico ha aggiunto: “E’ un assassino…”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro hanno confidato.

L’ex Pupa confessa che Moser ha fatto fuori un pitone rosa

Sempre su Instagram, l’ex ciclista trentino Ignazio Moser ha ammesso i suoi errori, facendo intendere che purtroppo la grande fame a L’Isola dei Famosi spesso fa dei brutti scherzi. “La fame fa purtroppo brutti scherzi…Che si deve fare?”, ha asserito il compagno di Cecilia Rodriguez.

Subito dopo la sua ex compagna d’avventura Miryea Stabile ha rivelato anche del giorno in cui l’ex gieffino ha ammazzato anche un pitone rosa, altra specie protetta, in Honduras. “Gliel’avevo detto che non si poteva…Era il famoso pitone rosa…”, ha tuonato l’ex Pupa. A quel punto il diretto interessato è scoppiato a ridere per tale rivelazione.

Ignazio Moser sfida Isolde Kostner

Chi ha seguito la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sa perfettamente che Ignazio Moser molto spesso ha perso le sfide contro l’ex campionessa di sci Isolde Kostner. Per questo motivo nelle ultime ore il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha voluto lanciarle una sfida davvero particolare: il baiting.

In che consiste? Ovvero stare comodamente in baita a rilassarsi. A quel punto la sportiva è scoppiata a ridere affermando di essere certa di perdere quasi sicuramente questa gara: “Lì perdo di sicuro…”.