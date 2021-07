Floriana Angelica lascia Federico Rasa a Temptation Island: lui fa una promessa alla tentatrice (VIDEO)

Floriana Angelica e Federico Rasa si sono lasciati

Ebbene sì, la relazione sentimentale tra i siciliani Floriana Angelica e Federico Rasa è finita davvero male. La giovane, infatti, nei video forniti da Filippo Bisciglia ha visto il compagno sempre più vicino alla single Vincenza ed ha richiesto un falò di confronto immediato. Tuttavia il ragazzo ha rifiutato.

Quest’ultimo ha continuato a flirtare con la tentatrice e la sua dolce metà ha chiesto ancora una volta un falò e al secondo tentativo il fidanzato ha accettato, non prima di fare una promessa a Vincenza. “Ti prometto che non mi dimenticherò mai di te, qualsiasi cosa succeda“, ha asserito lui. (Continua dopo il post)

Floriana Angelica dice addio al fidanzato Federico Rasa

Durante il falò di confronto avvenuto davanti al conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, la palermitana Floriana Angelica non ci ha pensato due volte lasciando il compagno Federico Rasa. Non solo, la siciliana ha avuto un duro sfogo con lui.

“Mi hai spu*****a con una che conosci da 10 giorni. Hai detto che baci più il cane di me. Poi che non mi vedi come madre dei tuoi figli e che in casa sto sempre in pigiama. Ma ti rendi conto? Mi fai schifo, mi hai fatto vomitare. Hai iniziato una storia d’amore con una ragazza. Tu ti sei infatuato di questa qua e te ne devi andare con lei. Io non ti voglio vedere mai più. Non mi lasci per non ferirmi? Bene ti lascio io allora. Tu non mi ami e non hai rispetto per me. Adesso ti tieni lei, perché a casa con uno come te non ci torno. Fai schifo e sei un ridicolo. Un’altra come me non la troverai più. Decido di tornare a casa da sola basta“, ha tuonato la giovane. (Continua dopo il video)

Le varie giustificazioni del fidanzato Federico

Sella quarta puntata di Temptation Island 2021 Federico Rasa viista la situazione ha cercato in tutti i modi possibili a far cambiare idea alla fidanzata Floriana Angelica, ma purtroppo per lui non c’è riuscito.

“Non ho provato attrazione per nessuno te lo giuro su mia madre. Quella non mi piaceva, mi è servita solo per capire cosa provavo per te. Mi stai facendo piangere, nessuno mi ha mai visto prima così. Ti assicuro che avevo 12 belle ragazze nel villaggio e pensavo a te“, ha tuonato il giovane palermitano.