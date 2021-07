Uomini e Donne, paura per Pamela Barretta: “Un maniaco mi ha seguita”

Paura per Pamela Barretta: inseguita da uno sconosciuto

Nelle ultime ore, attraverso il suo profilo Instagram, Pamela Berretta ha avuto un duro sfogo. L’ex dama del Trono over di Uomini e Donne ha raccontato ai suoi numerosi follower di essere stata vittima di stalking.

Non è la prima volta che l’ex fiamma di Enzo Capo fa delle confessioni del genere, asserendo che più volte si è trovata in situazioni del genere e che addirittura ignora l’identità di questi persecutori. La donna sul noto social ha voluto raccontare la sua recente esperienza, dicendo: “Un maniaco mi ha seguita in auto, a Brindisi, in pieno centro, stavo andando dal parrucchiere e ho iniziato a correre”.

Il racconto dell’ex dama di Uomini e Donne

Quello appena passato è stato un fine settimana di grande spavento per Pamela Berretta. Infatti, quest’ultima recentemente su Instagram ha confessato di essere stata inseguita e pedinata in pieno giorno da un uomo al centro di Brindisi. Inoltre, l’ex compagna di Enzo Capo ai follower ha fornito anche una serie di dettagli su quello che le è successo, nella speranza di avvertire ed arrivare pure a chi si trova in quella zona.

“Non sono riuscita a prendere la targa della macchina perché ero presa a correre. Era straniero, non so dirvi altro se non quello che vi ho raccontato già. Inizialmente avevo sottovalutato la cosa…”, ha tuonato l’ex volto del parterre senior di Uomini e Donne.

Pamela Berretta pedinata durante una sua passeggiata a Brindisi

Attraverso il suo account Instagram, l’ex dama Pamela Berretta ai follower ha raccontato di essere stata seguita da un uomo mentre lei si stava recando in un parrucchiere a Brindisi. Dopo aver denunciato il fatto sul noto social network, l’ex volto del Trono over di Uomini e Donne ha fornito dei dettaglio su quanto successo.

“Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile. Anche io dovevo ascoltarlo. Sapevo di dover andare in macchina anche se il parrucchiere era vicino, invece poi non l’ho presa”, ha concluso l’ex di Enzo Capo.