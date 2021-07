Temptation Island, spoiler 5^ puntata: Jessica a letto con il tentatore, Alessandro furioso

Ultime due puntate di Temptation Island 2021

L’edizione 2021 di Temptation Island chiuderà la prossima settimana con due appuntamenti, ovvero lunedì 26 e martedì 27 luglio 2021 sempre in prima serata su Canale 5. Gli spoiler sull’ultima puntata rivelano che ci saranno una serie di colpi di scena e sorprese scoppiettanti. L’attenzione si sposterà su tre coppie rimaste in gioco che in queste settimane hanno portato avanti il loro percorso nel reality show delle tentazioni.

La prossima settimana, nello specifico si parlerà molto di Jessica ed Alessandro, dopo che la prima si è lascerà andare con il tentatore Davide. Infatti, il fidanzato vedrà le immagini dove la donna che ama è a letto con il single, quindi la sua reazione non sarà delle migliori.

Jessica a letto con il single Davide: anticipazione quinta puntata

Nello specifico, gli spoiler del quinto appuntamento di Temptation Island in onda lunedì prossimo, dicono che su Canale 5 andranno in onda delle immagini davvero compromettenti della fidanzata Jessica. Quest’ultima, infatti, si vedrà nel letto col tentatore Davide.

Dalle immagini fornite dallo stesso programma col video spoiler della prossima puntata, si vede perfettamente che lei e il single condivideranno lo stesso letto, abbracciati, coperti anche da un lenzuolo. La clip in questione sarà molto forte per l’animo di Alessandro che, all’interno del pinnettu, perderà totalmente le staffe.

Alessandro perde la pazienza nel villaggio dei fidanzati

Dalla clip che mostra le anticipazioni del quinto e penultimo appuntamento di Temptation Island 2021, si nota chiaramente che Alessandro arriva a dare dei calci a degli arredamenti che si trovano all’interno del villaggio dei fidanzati. Il ragazzo è molto furioso e deluso per aver visionato le nuove immagini che mostra la sua fidanzata in compagnia del single Davide.

Inoltre, una volta uscito dal pinnettu, lui lancerà una nuova frecciatina velenosa verso la fidanzata. Infatti, dirà che tutti la considerano la classica brava ragazza e in realtà in questa esperienza televisiva si è lasciata andare più del dovuto. In poche parole, il rapporto tra Alessandro e Jessica sembrerà sempre più in crisi e non è detto che siano loro due a chiedere il falò di confronto in anticipo a Filippo Bisciglia.