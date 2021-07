Uomini e Donne, sospetti su Samantha e Alessio: spunta l’ipotesi di un accordo tra i due

Samantha Curcio ed Alessio Ceniccola si sono lasciati

Lo scorso maggio al Trono classico di Uomini e Donne si è formata la coppia composta da Samantha Curcio e Alessio Ceniccola. A distanza di nemmeno di un paio di mesi l’ex tronista, attraverso un lungo post su Instagram, ha annunciato a tutti che la sua storia d’amore con l’ex corteggiatore è giunta al capolinea.

Infatti, negli ultimi tempi i due hanno trascorso dei momento molto difficili e di tensione e alla fine è venuta a galla che non c’era amore. Tuttavia, questa improvvisa rottura ha messo alla luce alcuni sospetti e, l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano sospetta che tra i due ragazzi possa esserci un accordo per far parlare di loro.

La segnalazione di Deianira Marzano

Le spiegazioni che Samantha Curcio ha dato su Instagram non hanno convinto per nulla Deianira Marzano. Infatti, quest’ultima è convinta che questo addio tra i due ex volti di Uomini e Donne sia solo un accordo. La nota influencer campana ha rivelato su IG che, nel momento in cui ha condiviso gli scatti di Alessio Cennicola in compagnia di un’altra ragazza, è stata contattata dalla giovane che le aveva realizzate in discoteca, la quale ha voluto sapere come avesse fatto ad ottenerle.

La ragione? In pratica quest’ultima ha confessato di aver mandato queste immagini solamente all’ex tronista, e quindi non riusciva a capire come fossero finiti anche nelle mani dell’esperta di gossip. Quest’ultima ha rivelato di averle ricevute su Instagram da un account che si occupa di poesie e aforismi d’amore. “Chi ci sta dietro quella pagina di poesie? Come faceva ad avere le foto?”, si è domandata la Marzano.

Un possibile accordo tra Samantha ed Alessio

Per questo motivo Deianira Marzano è convinta che Samantha Curcio e Alessio Cennicola possano essersi messi d’accordo riguardo le foto con quella ragazza. Sempre stando alle dichiarazioni della nota influencer campana, è strano l’annuncio che l’ex tronista ha fatto su Instagram ancor prima di avere un confronto diretto con il fidanzato.

Dopo queste insinuazioni, arriverà la replica da parte dei diretti interessati oppure lasceranno correre? Non è escluso che nelle prossime ore Samantha e Alessio dicano la loro. Non rimane che attendere.