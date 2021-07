Maria Elena Boschi litiga in TV con Concita De Gregorio

Maria Elena Boschi, prima l’attacco della Lucarelli, poi la rabbia della De Gregorio

Maria Elena Boschi è stata protagonista della giornata di lunedì 19 luglio, prima per quanto detto dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, poi per la lite in diretta TV con Concita De Gregorio che ha perso la pazienza anche a causa del suo atteggiamento evasivo.

È finita nel mirino della Lucarelli soltanto per un commento sotto il post del fidanzato Giulio Berruti. Negli ultimi anni la loro storia d’amore è finita su tutte le copertine di gossip e non solo, di loro parlano giornali, social,(Facebook, instagram, twetter) e programmi televisivi. Immancabile il commento della Lucarelli che non perde occasione per dire la sua. Invece la lite con la De Gregorio è avvenuta nel corso della partecipazione di ieri sera al programma In Onda.

La Boschi punzecchia il Movimento 5 stelle e Conte in diretta tv

L’esponente di Italia Viva è stata richiamata più volte dalla conduttrice a causa delle risposte troppo lunghe e a volte anche evasive. Durante l’intervista la politica non è riuscita a toccare i punti principali rispondendo in modo diretto alle domande concise della giornalista. Anzi ha approfittato per pungere il M5s e Giuseppe Conte, diventati il punto focale della partecipazione a In Onda. Ha parlato in primis dell’accordo in CdM per la proposta Cartabia siglato dagli esponenti 5 Stelle.

Secondo quanto affermato dalla Boschi erano presenti e d’accordo Di Maio e Patuanelli che oggi negano ogni responsabilità. Durante quell’incontro era presente anche il partito Italia Viva che non era d’accordo e che ha rifiutato la proposta. La proposta Cartabia capovolge quella di Bonafede sulla prescrizione e modifica molte fasi del processo penale cadendo in maniera rovinosa sulla giustizia. Per questo motivo Conte va salvato ed il movimento e Grillo stanno facendo il possibile per eliminare qualunque responsabilità.

L’accordo con la giornalista, “La faccio parlare ma…”

Maria Elena Boschi avrebbe voluto parlare ancora per molto di questo argomento e lo avrebbe fatto se non fosse stata fermata dalla De Gregorio pronta a richiamarla ancora una volta parecchio irritata. La giornalista infatti l’ha rimproverata affermando che sarebbe stato necessario un accordo per provare ad andare avanti.

“Io aspetto che lei finisca di parlare solo a patto che risponda alle mie domande, facciamo questo accordo”

Nonostante tutto l’esponente di Italia Viva ha mantenuto il sorriso lungo tutta l’intervista. Ha ammiccato ed ha continuato a sviare tutte le domande scomode.