Anna Tatangelo nella domenica di Canale 5: “Non sostituirò Barbara D’Urso, mi ispiro alla Carrà

Anna Tatangelo alla guida di Scene da un Matrimonio

Il prossimo settembre Anna Tatangelo metterà da parte il microfono e debutterà come conduttrice. Infatti, l’ex compagna di Gigi D’Alessio da settembre sarà alla guida della nuova edizione di Scene da un Matrimonio, in onda nel pomeriggio di Canale 5 al posto di Barbara D’Urso e il suo Domenica Live.

A seguire la versione domenicale di Verissimo con Silvia Toffanin. Un cambio radicale del palinsesto della rete ammiraglia voluto fortemente dal vicepresidente e amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.

La cantante fa una precisazione su Barbara D’Urso

Nel nuovo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni, Anna Tatangelo ha fatto delle precisazioni in merito al suo programma che condurrà nella domenica pomeriggio di Canale 5. L’ex di Gigi D’Alessio ha ammesso di non aver sostituito Barbara D’Urso, così come è stato scritto sui giornali e nei vari portali web. “Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara D’Urso la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune”, ha asserito la cantante di Sora.

Inoltre, ha sottolineato che Scene da un Matrimonio sarà un format ‘on the road’ che andrà a curiosare nel giorno più bello delle coppie che si sposeranno. In pratica, rispetto a Domenica Live dove andava in onda all’interno di uno studio televisivo e la presenza di ospiti, la trasmissione della frusinate sarà totalmente differente.

Anna Tatangelo si ispira a Raffaella Carrà e Mina

In tale circostanza, parlando col giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni della sua nuova sfida lavorativa che partirà da settembre 2021, Anna Tatangelo ha confessato anche chi sono i modelli ai quali si ispira e che prova a seguire sul piccolo schermo. “Raffaella Carrà e Mina: sapevano ballare, cantare, presentare, erano complete”, ha asserito la cantante di Sora.

Ammettendo di volersi ispirare a queste due grandi donne per la conduzione di Scene da un Matrimonio. A tal proposito, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha asserito anche di avere le idee abbastanza chiare visto che intende impegnarsi il doppio per raggiungere un ottimo risultato.