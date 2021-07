Francesco Oppini rompe il silenzio su Tommaso Zorzi: “Mi spiace deludere, nessun litigio”

Tommaso Zorzi e Francesco hanno litigato? Parla Oppini

Da qualche settimana in rete gira voce che l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sia giunta al capolinea. Un rapporto che era nato mesi fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 dove entrambi erano concorrenti. Dopo la loro uscita dal loft più spiato d’Italia, il rampollo meneghino e l’imprenditore piemontese si mostravano spesso insieme sia nei loro rispettivi appartamenti che in giro.

Da qualche tempo, però, i due ex gieffini hanno fatto perdere le loro tracce, al punto che in tanti pensavano in una rottura definitiva della loro amicizia. Nelle ultime ore, però, ha fare chiarezza ci ha pensato lo stesso Oppini, smentendo seccamente una lite con l’influencer.

Nessuna rottura col rampollo meneghino

Nello specifico, dopo che il web e i vari social network hanno diffuso a macchia d’olio la notizia di una possibile lite tra Tommaso e Francesco Oppini, quest’ultimo nelle ultime ore ha rotto il silenzio. Infatti, il figlio di Alba Parietti lo ha fatto rispondendo ad un quesito che un follower gli ha posto su Instagram.

Nel dettaglio, gli è stato chiesto la ragione per la quale avesse discusso con il rampollo meneghino, dopo la loro partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. La reazione dell’imprenditore piemontese non è tardata ad arrivare, mettendo così a tacere le voci che sono circolate ultimamente.

Francesco Oppini sbotta contro coloro mettono in giro false notizie

Dopo aver ricevuto tale domanda da un follower di Instagram, l’ex gieffino Francesco Oppini ha risposto così: “La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe la mamma?”. Poi il figlio di Alba Parietti sul noto social network è sbottato così: “Mi dispiace deludere lei e molti altri detrattori, ma io e Tommy non abbiamo litigato, anzi”.

Il ragazzo ha confermato che non ci sarebbe nessuna crisi di amicizia con l’opinionista de L’Isola dei Famosi che si è fidanzato con l’ex allievo di Amici, Tommaso Stanzani. In poche parole, Oppini junior ha rispedito al mittente le indiscrezioni che negli ultimi tempi parlavano di una possibile lite col rampollo milanese.