Anna Tatangelo ‘arrestata’ dalla Polizia, spunta il video dietro le sbarre

Anna Tatangelo, il video Sangria sta spopolando

Anna Tatangelo in queste ore si è mostrata in un video in cui appare dietro le sbarre. Tutti si sono chiesti cosa sia successo all’ex compagna di Gigi D’Alessio e perchè la cantante sia stata arrestata.

In realtà non si tratta di un vero e proprio arresto in quanto sta soltanto pubblicizzando il nuovo singolo ‘Sangria’ che nonostante sia uscito da poco tempo ha raggiunto di già le quattrocento mila visualizzazioni. E’ una delle canzoni più ascoltate nell’estate 2021.

Vita privata e carriera della cantante

Nata nel 1987 in provincia di Frosinone, la musica è la sua più grande passione, inizia a cantare quando ha soltanto 7 anni e prende anche parte a varie manifestazioni canore a provinciali o regionali. Ha 15 anni quando partecipa a Sanremo categoria Giovani e vince presentando ‘Doppiamente fragili’. Professionalità e bellezza, le permettono sin da subito di affiancare Pippo Baudo alla conduzione di Sanremo Top.

Duetta con Gigi D’Alessio, il brano simbolo della loro collaborazione è ‘Un nuovo bacio’. Partecipa soltanto un anno dopo a Sanremo in coppia con Federico Stragà, insieme presentano la canzone ‘Volere volare’. Ha 16 anni quando partecipa a Sanremo come Big, nel 2004 duetta per la seconda volta con Gigi D’Alessio con la canzone ‘Il mondo è mio’ scelta come colonna sonora per il film Walt Disney, Aladdin.

Nel 2005 è tra i concorrenti di Sanremo, sale sul palco per cantare ‘Ragazza di periferia’ scritta da Gigi D’Alessio. Partecipa anche nel 2006 con la canzone ‘Essere una donna’ scritta come omaggio alle donne. Nel 2006 la cantante ed il musicista partenopeo confermano la relazione di cui si parla da mesi su tutti i giornali di gossip. Nel 2007 presenza la canzone ‘Averti qui’, nel 2008 si classifica seconda a Sanremo con il brano ‘Il mio amico’. A 23anni diventa mamma del piccolo Andrea.

Esperienze televisive dal 2010 ad oggi

Nel 2010 è giudice a X Factor con Mara Maionchi, Enrico Ruggeri ed Elio di Elio e le storie tese. E’ poi concorrente di Sanremo nel 2011 con la canzone ‘Bastardo’, pubblica l’album ‘Ragazza di periferia. La mia piccola favola’. Nel 2012 fa parte della giuria della 73esima edizione di Miss Italia. Nel 2015 torna a Sanremo, poi conduce con Alvin About Love, nel 2016 affianca Carlo Conti ne ‘I migliori anni’ e recita nel film ‘Natale al sud’.

L’ultima avventura televisiva risale alla seconda edizione di celebrity MasterChef su Sky Uno. Per quanto riguarda il piano sentimentale la relazione con Gigi D’Alessio è giunta a conclusione da qualche anno. Il lockdown è stato per lei motivo di rinascita. Adesso ha una relazione con Livio Cori, anche lui partenopeo.