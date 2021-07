Stefano De Martino paparazzato ingrassato e senza tartaruga: “Il peso del lockdown” (FOTO)

Stefano De Martino non è in forma come il 2020

Dopo il suo possibile passaggio a Mediaset per un format insieme a Lorella Cuccarini, l’ex ballerino Stefano De Martino è tornato nuovamente al centro del gossip. Infatti, l’ex marito di Belen Rodriguez qualche settimana fa è stato pizzicato in barca insieme a Paola Di Benedetto e in tanti pensano che tra loro potrebbe esserci un flirt.

Ricordiamo che il conduttore di Made in Sud è single e l’ex gieffina è reduce dalla fine della relazione sentimentale con Federico Rossi. Ma nelle ultime ore il padre di Santiago è finito sotto l’occhio dei riflettori per l’articolo con tanto di foto su un magazine che mostra Stefano leggermente appesantito e fuori forma.

L’ex ballerino appare appesantito

Nello specifico, i fotografi del magazine Nuovo Tv, hanno pizzicato Stefano De Martino al mare, mentre si stava rilassando e in una forma fisica totalmente differente rispetto a quella degli anni passati. “Si vede il peso del lockdown. La tartaruga è in letargo”, c’è scritto sull’articolo all’interno del settimanale diretto da Riccardo Signoretti. La rivista, inoltre ha sottolineato il fatto che l’addominale scolpito mostrato nel 2020 dall’ex ballerino di Amici, lascia spazio alla morbidezza della pancia.

Il conduttore Rai è in vacanza barca a Capri, e nelle foto in questione lo si vede con un asciugamano attorno alla vita, mostrandosi meno palestrato rispetto, quando l’ex di Belen Rodriguez metteva in bella vista sui social la sua tartaruga. Nonostante questo, il padrone di casa di Stasera Tutto è Possibile è sempre un bel vedere agli occhi dei fan. (Continua dopo il post)

Stefano De Martino e Paola Di benedetto stanno insieme?

Come accennato prima, a Stefano De Martino dopo la separazione da Belen Rodriguez sono stati affibbiati numerosi flirt. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello con l’ex Madre Natura Paola di Benedetto. La vincitrice del Grande Fratello Vip 3 e l’ex ballerino di Amici sono stati fotografati insieme in barca in compagnia di altri amici.

Tali foto hanno acceso il gossip su di loro, al punto che in tanti hanno pensato che poteva esserci del tenero tra loro. Tuttavia, in merito a tale vicenda i diretti interessati non hanno mai risposto e sui loro account social non hanno mai confermato e nemmeno smentito le voci di una loro possibile storia.